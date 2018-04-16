Şanlıurfa K.Bel. 3 - Sultanbeyli Bel. 1
TFF 3.Lig 3.Grup 31. haftasında Şanlıurfa K.Bel. ile Sultanbeyli Bel. Şanlıurfa Gap Arena Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Şanlıurfa K.Bel. 3-1 kazandı.
Şanlıurfa K.Bel.: Fehmi Karakeçili, Fatih Gültekin, Alper Hamdi Bayraktar, Cemal Kavalcı, Metehan Andaç Özlü (82' Fırat Man), Bilal Şeflek, Hakan Albayrak, Rıdvan Bingöl, Emre Demir, Alican Tez (86' Ömer Faruk Ermeç), Ahmet Buğrahan Tuncay (66' Ali Sabuncu)
Teknik Direktör: Rıza Tuyuran
Haberleri İstatistikleri
Sultanbeyli Bel.: Hasan Kaya, Mehmet Ali Kıran, Hakan Akbaş, Göksel Ergün (83' Salih Gevençli), Yasin Tosun, Dursun Türk, Mehmet Can Işık (60' Serkan Silan), Ufuk Ayaydın, Gökhan Cingirt, Anıl Gir, Feyzullah Şahin Güneş (60' Hasan Üstübücü)
Teknik Direktör: İhsan İdikut
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Levent Balcı, Birkan Çanakcıoğlu, Hasan Cebeci, Onur Yayla
Goller: DK 24: Alican Tez (Şanlıurfa K.Bel.), DK 31: Ufuk Ayaydın (Sultanbeyli Bel.), DK 56: Alican Tez (Şanlıurfa K.Bel.), DK 90: Ömer Faruk Ermeç (Şanlıurfa K.Bel.)
Sarı Kartlar: DK 34: Alper Hamdi Bayraktar (Şanlıurfa K.Bel.), DK 51: Rıdvan Bingöl (Şanlıurfa K.Bel.), DK 82: Hakan Akman (Sultanbeyli Bel.)
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