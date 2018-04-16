Ankaragüçlüler, Kitaba düştüler...

Ankaragücü taraftarı sadece tribün şovları ile değil sosyal sorumluluk projeleri ile de gücünü gösteriyor.
Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nün başlattığı "Bir Taraftar Bir Kitap, Bir Kitap Bir Değer" kampanyası çerçevesinde sarı-lacivertli taraftarlar, Gazişehir maçına gelirken getirecekleri kitapları stat girişindeki stantlara bırakabilecek.
Ankaragücü Başkanvekili Metin Akyüz, konuyla ilgili sosyal medyada şu paylaşımı yaptı:
"Büyük Ankaragücü taraftarı… Dünya Kitap Günü etkinlikleri çerçevesinde ihtiyaç sahibi çocuklarımıza ulaştırılmak üzere Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğümüz tarafından düzenlenen 'Bir Taraftar Bir Kitap, Bir Kitap Bir Değer" organizasyonuna tüm taraftarlarımızın katılımını bekliyoruz. Tüm taraftarlarımızın Gazişehir maçına gelirken hediye edeceği bir kitabı stadyum girişlerinde oluşturulacak standlara teslimini rica ediyoruz."
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