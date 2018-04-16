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Kaplan: Yolumuza devam ediyoruz...
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KAPLAN: YOLUMUZA DEVAM EDİYORUZ...

Kaplan: Yolumuza devam ediyoruz...

Evinde Nazilli'yi 3-2 yenen Hacettepe'de moraller yerinde. Karşılaşma sonrası teknik direktör Mustafa Kaplan yazılı bir değerlendirme yayınladı.

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Kaplan yaptığı açıklamada....

"Rakibimiz Nazilli Belediyespor ligde kalmak adına son kozunu oynayacağı için zorlu bir maç olacağını biliyorduk. 3-2'lik bir galibiyetle sahadan ayrılıp , yolumuza devam edebilmek bizi sevindirdi. İlk 30 dakikalık etkili ve yüksek tempolu oyunla bulduğumuz 3 golü koruduk ancak biraz şanslı olsak daha fazlasını da kaydedebilirdik. Şimdi ligde son 3 haftaya giriyoruz. 9 puanlık bölümden alabileceğimiz maksimum puanı alıp ligi bitirebileceğimiz en iyi yerde bitirmek istiyoruz. Nazilli Belediyespor'a sonraki maçlarında başarılar diliyorum. Ayrıca iyi bir yönetim örneği sergileyen hakemi de tebrik ediyorum."

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