Kaplan: Yolumuza devam ediyoruz...

Kaplan yaptığı açıklamada....

"Rakibimiz Nazilli Belediyespor ligde kalmak adına son kozunu oynayacağı için zorlu bir maç olacağını biliyorduk. 3-2'lik bir galibiyetle sahadan ayrılıp , yolumuza devam edebilmek bizi sevindirdi. İlk 30 dakikalık etkili ve yüksek tempolu oyunla bulduğumuz 3 golü koruduk ancak biraz şanslı olsak daha fazlasını da kaydedebilirdik. Şimdi ligde son 3 haftaya giriyoruz. 9 puanlık bölümden alabileceğimiz maksimum puanı alıp ligi bitirebileceğimiz en iyi yerde bitirmek istiyoruz. Nazilli Belediyespor'a sonraki maçlarında başarılar diliyorum. Ayrıca iyi bir yönetim örneği sergileyen hakemi de tebrik ediyorum."