Arda Çakmak: Ne harcıyorsak internette yayınlayacağız!

“Yönetimiz şeffaf olacak, ne harcanıyorsa internette yayınlanacak”!!!

Gençlerbirliği Başkan Adayı arda Çakmak Radyo Trafik (Ankara)’te Armağan Canbaz’ın konuğu oldu. Programda Gençlerbirliği’ndeki sezon başındaki istifaları ve daha sonraki gelişmeleri değerlendiren Çakmak, daha önce kulüp tüzüğüne uygun bir şekilde gereken sayıda imza toplamalarına rağmen camia büyüklerinin tavsiyesi üzerine Olağanüstü Kongre sürecinden vazgeçerek Mayıs ayında yapılacak Olağan Genel Kurul’u beklemeye karar verdiklerini söyledi.

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Murat Cavcav döneminde yapılan transferlerin isabetsizliğinin herkesin malumu olduğunu belirten Çakmak, üç transfer döneminde yapılan 26 transferden bir kısmına, Gençlerbirliği için tarihi düşünülürse astronomik ücretler ödendiğine dikkat çekti.

Gençlerbirliği’nin, son Genel Kurulda kasasındaki parasına ek olarak Ahmet Çalık ve Stancu gibi transferlerinden kaynaklanan alacaklarla yaklaşık 70 milyon lira varlığı olduğunu hatırlattı. Bu rakama yayın ve iddia gelirlerinin dahil olmadığını söyleyen Çakmak, şu anda Gençlerbirliği’nin kasasında 10 milyon lira kaldığı duyumunu aldıklarını ekledi.

Gençlerbirliği’ni diğer bütün takımlardan ayıran altyapı becerisi ve ekonomik gücünün artık kalmadığına dikkat çeken Arda Çakmak, Murat Cavcav’ın altyapıya gereken ilgiyi göstermediğini söyledi. Çakmak şöyle konuştu: “Menajerlere verilen o büyük paraları altyapıya harcayarak her şeyi düzeltebilirsiniz. Ankara’da o potansiyel var. Gençlerbirliği’nin de bu potansiyeli var. Biz bugün hangi belediyeye gidersek kabul eder. Sahayı siz yapın, hocaları biz getirelim diyeceğiz. Gençlerbirliği’nde forma giymiş bütün eski futbolcularımızla Gençlerbirliği futbol okullarını, altyapıyı bütün Ankara’ya yayacağız.”

Arda Çakmak kendi yönetimlerinde “Gençlerbirliği şeffaf olacak. Yapılan harcamaları internet sitesinde yayınlayacağız. Kime ne para verildiyse, herkese açıklayacağız.” dedi. Taraftar konusuna değinen Arda Çakmak kulübün maç günü gelirlerinin çok fazla olmadığını belirtti, yanında çocuğuyla gelen anne ve babaları maça ücretsiz alacaklarını söyledi: “Üç sene stadyumdan gelir elde etmeyelim. İki üç sene sonra gerçek Gençlerbirlikliler stadyumu dolduracaktır.” Ankaragücü tribünlerine hayran olduğunu belirten Arda Çakmak “ Bu işler Avrupa’da nasıl yapılıyorsa öyle yapacağız. Birkaç yıl biletten para kazanamazsınız. Ama bir süre sonra o çocuklar gelecekler forma alacaklar, top alacaklar. Haydi haydi telafi edecekler”.

Uzun vadede Gençlerbirliği’nin bir stadyumu olması gerektiğini belirten Arda Çakmak “ Ben Hacettepespor Başkanı’yken Cebeci’deki stadyumun hayalini kuruyordum. Cebeci’yi, Ostim’i alabiliriz. Bu konuda uğraşmak gerekir. Cebeci’ye yapılacak beş yüz konut Ankara’ya bir şey kazandırmaz. Ama bir stadyum bütün şehre mal olur. Biz proje götürdüğümüzde yöneticilerimiz neden hayır desin. Ben uzun vadede Gençlerbirliği’nin bir stadyumu olması gerektiğine inanıyorum.”

Gençlerbirliği’nin bu sezon her ne kadar kötü günler geçirse de düşmeyeceğini belirten Çakmak, geride kalan maçların zorluğuna dikkat çekti. Galatasaray maçında alınan galibiyetin önemini vurgulayan Gençlerbirliği Başkan adayı Çakmak, Gençlerbirliği’nin kalan maçların hepsinden puan ve puanlar alabileceğini iddia etti.

Bütün üyeleri Mayıs ayında yapılacak Genel Kurula davet eden Arda Çakmak sözlerini şöyle bitirdi: “Gelsinler bizi de dinlesinler. Murat Cavcav’ı da dinlesinler. Başka bir arkadaşımız çıkarsa, onu da dinlesinler. Karar versinler… Kimin Gençlerbirliği bayrağını daha ileriye götüreceğine inanıyorlarsa ona oy versinler.”​