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Şanlıurfa K.Bel. - Sultanbeyli Bel. maç kadroları belli oldu...
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ŞANLIURFA K.BEL. - SULTANBEYLİ BEL. MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Şanlıurfa K.Bel. - Sultanbeyli Bel. maç kadroları belli oldu...

TFF 3.Lig 3.Grup 31. haftasında Şanlıurfa K.Bel. ile Sultanbeyli Bel. arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Şanlıurfa K.Bel. - Sultanbeyli Bel. maç kadroları belli oldu...

TFF 3.Lig 3.Grup 31. haftasında Şanlıurfa K.Bel. ile Sultanbeyli Bel. arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 12:00'da Şanlıurfa Gap Arena Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Levent Balcı yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Şanlıurfa Gap Arena

Şanlıurfa K.Bel.: Alican Tez, Metehan Andaç Özlü, Ahmet Buğrahan Tuncay, Fatih Gültekin, Bilal Şeflek, Alper Hamdi Bayraktar, Emre Demir, Hakan Albayrak, Cemal Kavalcı, Rıdvan Bingöl, Fehmi Karakeçili

Teknik Direktör: Rıza Tuyuran

Sultanbeyli Bel.: Hasan Kaya, Mehmet Can Işık, Hakan Akbaş, Dursun Türk, Anıl Gir, Mehmet Ali Kıran, Yasin Tosun, Feyzullah Şahin Güneş, Göksel Ergün, Gökhan Cingirt, Ufuk Ayaydın

Teknik Direktör: İhsan İdikut

Hakem: Levent Balcı, Birkan Çanakcıoğlu, Hasan Cebeci, Onur Yayla

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