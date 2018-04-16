Şanlıurfa K.Bel. - Sultanbeyli Bel. maç kadroları belli oldu...TFF 3.Lig 3.Grup 31. haftasında Şanlıurfa K.Bel. ile Sultanbeyli Bel. arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 12:00'da Şanlıurfa Gap Arena Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Levent Balcı yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Şanlıurfa Gap Arena
Şanlıurfa K.Bel.: Alican Tez, Metehan Andaç Özlü, Ahmet Buğrahan Tuncay, Fatih Gültekin, Bilal Şeflek, Alper Hamdi Bayraktar, Emre Demir, Hakan Albayrak, Cemal Kavalcı, Rıdvan Bingöl, Fehmi Karakeçili
Teknik Direktör: Rıza Tuyuran
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Sultanbeyli Bel.: Hasan Kaya, Mehmet Can Işık, Hakan Akbaş, Dursun Türk, Anıl Gir, Mehmet Ali Kıran, Yasin Tosun, Feyzullah Şahin Güneş, Göksel Ergün, Gökhan Cingirt, Ufuk Ayaydın
Teknik Direktör: İhsan İdikut
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Levent Balcı, Birkan Çanakcıoğlu, Hasan Cebeci, Onur Yayla
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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