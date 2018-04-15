Sakaryaspor 3 - Kırklarelispor 1
TFF 2.Lig Beyaz Grup 31. haftasında Sakaryaspor ile Kırklarelispor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Sakaryaspor 3-1 kazandı.
Sakaryaspor: Ercüment Kafkasyalı, Cenk Kaplan, Hakkı Can Aksu, Yasir Subaşı, Talha Mayhoş, Serdar Ümit Deniz (81' Sezer Badur), Tufan Kelleci, Ferhat Yazgan (63' Batuhan Karadeniz), Cem Ekinci, Mahir Sağlık, Ramazan Çevik (56' Ramazan Civelek)
Teknik Direktör: Engin Korukır
Haberleri İstatistikleri
Kırklarelispor: Alişan Şeker, Saffet Gurur Yazar, Müslüm Aydoğan, Davut Babur, Enis Çeliksu (75' Ahmet Baykal), Mehmet Menderes Önkuzu (80' Metincan Cici), Hakkı İsmet Şimşek, Caner Koca, Oğuzhan Erdoğan, Salim Kaya (58' Tekin Adar), Osman Torun
Teknik Direktör: Vehbi Haluk Bulgurlu
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Çağdaş Altay, Hasan Hüseyin Tetik, İsmail Taygun Tasalı, Sercan Yılmaz
Goller: DK 32: Müslüm Aydoğan (Sakaryaspor), DK 45: Hakkı İsmet Şimşek (Kırklarelispor), DK 70: Mahir Sağlık (Sakaryaspor), DK 90: Batuhan Karadeniz (Sakaryaspor)
Sarı Kartlar: DK 18: Davut Babur (Kırklarelispor), DK 29: Müslüm Aydoğan (Kırklarelispor), DK 50: Tufan Kelleci (Sakaryaspor), DK 60: Cenk Kaplan (Sakaryaspor), DK 69: Hakkı İsmet Şimşek (Kırklarelispor), DK 72: Cem Ekinci (Sakaryaspor), DK 88: Talha Mayhoş (Sakaryaspor), DK 89: Oğuzhan Erdoğan (Kırklarelispor), DK 90: Sezer Badur (Sakaryaspor)
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