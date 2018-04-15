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Sakaryaspor 3 - Kırklarelispor 1
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SAKARYASPOR 3 - KIRKLARELİSPOR 1

Sakaryaspor 3 - Kırklarelispor 1

TFF 2.Lig Beyaz Grup 31. haftasında Sakaryaspor ile Kırklarelispor Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Sakaryaspor 3-1 kazandı.

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Sakaryaspor 3 - Kırklarelispor 1

TFF 2.Lig Beyaz Grup 31. haftasında Sakaryaspor ile Kırklarelispor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Sakaryaspor 3-1 kazandı.

Sakaryaspor: Ercüment Kafkasyalı, Cenk Kaplan, Hakkı Can Aksu, Yasir Subaşı, Talha Mayhoş, Serdar Ümit Deniz (81' Sezer Badur), Tufan Kelleci, Ferhat Yazgan (63' Batuhan Karadeniz), Cem Ekinci, Mahir Sağlık, Ramazan Çevik (56' Ramazan Civelek)

Teknik Direktör: Engin Korukır

Kırklarelispor: Alişan Şeker, Saffet Gurur Yazar, Müslüm Aydoğan, Davut Babur, Enis Çeliksu (75' Ahmet Baykal), Mehmet Menderes Önkuzu (80' Metincan Cici), Hakkı İsmet Şimşek, Caner Koca, Oğuzhan Erdoğan, Salim Kaya (58' Tekin Adar), Osman Torun

Teknik Direktör: Vehbi Haluk Bulgurlu

Hakem: Çağdaş Altay, Hasan Hüseyin Tetik, İsmail Taygun Tasalı, Sercan Yılmaz

Goller: DK 32: Müslüm Aydoğan (Sakaryaspor), DK 45: Hakkı İsmet Şimşek (Kırklarelispor), DK 70: Mahir Sağlık (Sakaryaspor), DK 90: Batuhan Karadeniz (Sakaryaspor)

Sarı Kartlar: DK 18: Davut Babur (Kırklarelispor), DK 29: Müslüm Aydoğan (Kırklarelispor), DK 50: Tufan Kelleci (Sakaryaspor), DK 60: Cenk Kaplan (Sakaryaspor), DK 69: Hakkı İsmet Şimşek (Kırklarelispor), DK 72: Cem Ekinci (Sakaryaspor), DK 88: Talha Mayhoş (Sakaryaspor), DK 89: Oğuzhan Erdoğan (Kırklarelispor), DK 90: Sezer Badur (Sakaryaspor)

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