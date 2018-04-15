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Galatasaray 2 - M.Başakşehir 0
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GALATASARAY 2 - M.BAŞAKŞEHİR 0

Galatasaray 2 - M.Başakşehir 0

Süper Lig 2017-2018 29. haftasında Galatasaray ile M.Başakşehir Türk Telekom Arena Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Galatasaray 2-0 kazandı.

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Galatasaray 2 - M.Başakşehir 0

Süper Lig 2017-2018 29. haftasında Galatasaray ile M.Başakşehir Türk Telekom Arena Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Galatasaray 2-0 kazandı.

Galatasaray: Fernando Muslera, Mariano Filho, Yuto Nagatomo, Serdar Aziz, Jason Denayer, Sofiane Feghouli (79' Sinan Gümüş), Ryan Donk, Fernando Reges (74' Tolga Ciğerci), Younes Belhanda, Garry Rodrigues, Bafetimbi Gomis (88' Eren Derdiyok)

Teknik Direktör: Fatih Terim

M.Başakşehir: Volkan Babacan, Gael Clichy, Manuel Da Costa, Alexandu Epureanu, Junior Caiçara, Eljero Elia (79' Kerim Frei), Emre Belözoğlu (72' İrfan Can Kahveci), Arda Turan (65' Marcio Mossoro), Mahmut Tekdemir, Edin Visca, Emmanuel Adebayor

Teknik Direktör: Abdullah Mucib Avcı

Hakem: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Kerem Ersoy, Koray Gençerler

Goller: DK 60: Mariano Filho (Galatasaray), DK 90: Emmanuel Adebayor (Galatasaray)

Sarı Kartlar: DK 36: Mariano Filho (Galatasaray), DK 45: Arda Turan (M.Başakşehir), DK 45: Emre Belözoğlu (M.Başakşehir), DK 73: Fernando Reges (Galatasaray), DK 90: Yuto Nagatomo (Galatasaray), DK 90: Alexandu Epureanu (M.Başakşehir)

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