Giresunspor 1 - Balıkesirspor Baltok 0
TFF 1.Lig 31. haftasında Giresunspor ile Balıkesirspor Baltok Giresun Atatürk Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Giresunspor 1-0 kazandı.
Giresunspor: Ahmet Şahin, Aykut Demir, Çağlar Birinci, Hüsamettin Tut, Caner Arıcı, Panajotis Dimitriadis, Boubacar Diabang, Recep Aydın (90' Dodo), Muhammet Reis, Henrique Almeida (74' Sinan Özkan), Dmytro Korkishko (46' Murat Gürbüzerol)
Teknik Direktör: Metin Diyadin
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Balıkesirspor Baltok: Andrija Vukovic, Bülent Cevahir, Oğuz Yılmaz, Uğur Aygören, Oğuzhan Çapar, Nizamettin Çalışkan, Burak Çalık, Cumali Bişi, Furkan Çil (63' Doğa İşeri), Abdulkadir Özgen (82' Steve Beleck), Mahatma Otoo (88' Cüneyt Köz)
Teknik Direktör: Giray Bulak
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Zorbay Küçük, Seyfettin Ünal, Hüseyin Aylak, Kadir Sağlam
Gol: DK 45: Aykut Demir (Giresunspor)
Sarı Kartlar: DK 19: Dmytro Korkishko (Giresunspor), DK 45: Bülent Cevahir (Balıkesirspor Baltok), DK 47: Oğuzhan Çapar (Balıkesirspor Baltok), DK 50: Nizamettin Çalışkan (Balıkesirspor Baltok), DK 70: Caner Arıcı (Giresunspor), DK 90: Muhammet Reis (Giresunspor)
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