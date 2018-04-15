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Sakaryaspor - Kırklarelispor maç kadroları belli oldu...
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SAKARYASPOR - KIRKLARELİSPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Sakaryaspor - Kırklarelispor maç kadroları belli oldu...

TFF 2.Lig Beyaz Grup 31. haftasında Sakaryaspor ile Kırklarelispor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Sakaryaspor - Kırklarelispor maç kadroları belli oldu...

TFF 2.Lig Beyaz Grup 31. haftasında Sakaryaspor ile Kırklarelispor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 19:00'da Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Çağdaş Altay yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat:

Sakaryaspor: Cenk Kaplan, Cem Ekinci, Serdar Ümit Deniz, Ramazan Çevik, Ferhat Yazgan, Karahan Yasir Subaşı, Hakkı Can Aksu, Talha Mayhoş, Mahir Sağlık, Tufan Kelleci, Ercüment Kafkasyalı

Teknik Direktör: Engin Korukır

Kırklarelispor: Davut Babur, Saffet Gurur Yazar, Enis Çeliksu, Hakkı İsmet Şimşek, Mehmet Menderes Önkuzu, Osman Torun, Oğuzhan Erdoğan, Müslüm Aydoğan, Salim Kaya, Alişan Şeker, Caner Koca

Teknik Direktör: Vehbi Haluk Bulgurlu

Hakem: Çağdaş Altay, Hasan Hüseyin Tetik, İsmail Taygun Tasalı, Sercan Yılmaz

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