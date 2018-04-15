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Galatasaray - M.Başakşehir sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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GALATASARAY - M.BAŞAKŞEHİR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Galatasaray - M.Başakşehir sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Süper Lig 2017-2018 29. haftasında Galatasaray ile M.Başakşehir arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Galatasaray - M.Başakşehir sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 19:00'da başlayacak Galatasaray - M.Başakşehir maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Süper Lig 2017-2018 29. Haftasında Türk Telekom Arena Stadyumunda oynanacak müsabakayı Halil Umut Meler yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Türk Telekom Arena

Galatasaray: Nestor Fernando Muslera, Marıano Ferreıra Fılho, Serdar Aziz, Younes Belhanda, Ryan Henk Donk, Bafetıbı Gomıs, Garry Mendes Rodrıgues, Fernando Francısco Reges, Yuto Nagatomo, Jason Gregory Denayer, Sofıane Feghoulı

Teknik Direktör: Fatih Terim

M.Başakşehir: Volkan Babacan, Gael Dimitri Clıchy, Emre Belözoğlu, Alexandru Epureanu, Edın Vısca, Sheyı Emmanuel Adebayor, Eljero George Rınaldo Elıa, Arda Turan, Mahmut Tekdemir, Manuel Mrouan Da Costa Trındade, Uılson De Souza Paula Junıor

Teknik Direktör: Abdullah Mucib Avcı

Hakem: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Kerem Ersoy, Koray Gençerler

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