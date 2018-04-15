Galatasaray - M.Başakşehir sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 19:00'da başlayacak Galatasaray - M.Başakşehir maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Süper Lig 2017-2018 29. Haftasında Türk Telekom Arena Stadyumunda oynanacak müsabakayı Halil Umut Meler yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Türk Telekom Arena
Galatasaray: Nestor Fernando Muslera, Marıano Ferreıra Fılho, Serdar Aziz, Younes Belhanda, Ryan Henk Donk, Bafetıbı Gomıs, Garry Mendes Rodrıgues, Fernando Francısco Reges, Yuto Nagatomo, Jason Gregory Denayer, Sofıane Feghoulı
Teknik Direktör: Fatih Terim
Haberleri İstatistikleri
M.Başakşehir: Volkan Babacan, Gael Dimitri Clıchy, Emre Belözoğlu, Alexandru Epureanu, Edın Vısca, Sheyı Emmanuel Adebayor, Eljero George Rınaldo Elıa, Arda Turan, Mahmut Tekdemir, Manuel Mrouan Da Costa Trındade, Uılson De Souza Paula Junıor
Teknik Direktör: Abdullah Mucib Avcı
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Kerem Ersoy, Koray Gençerler
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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