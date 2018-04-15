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Göztepe 2 - Bursaspor 1
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GÖZTEPE 2 - BURSASPOR 1

Göztepe 2 - Bursaspor 1

Süper Lig 2017-2018 29. haftasında Göztepe ile Bursaspor Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Göztepe 2-1 kazandı.

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Göztepe 2 - Bursaspor 1

Süper Lig 2017-2018 29. haftasında Göztepe ile Bursaspor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Göztepe 2-1 kazandı.

Göztepe: Beto, Wallace Reis, Sabri Sarıoğlu, Milos Kosanovic, Leo Schwechlen, Yoan Gouffran, Andre Castro, Andre Poko, Halil Akbunar (90' Muhammed Enes Durmuş), Axel N'gando (72' Selçuk Şahin), Nabil Ghilas (69' Tayfur Bingöl)

Teknik Direktör: Tamer Tuna

Bursaspor: Harun Tekin, Cristian Titi, Aziz Behich, Barış Yardımcı, Ertuğrul Ersoy, Pablo Batalla, Yusuf Erdoğan (84' Gheorghe Grozav), Furkan Soyalp (55' Emre Taşdemir), Mikel Agu (72' Moussa Sow), Abdullahi Shehu, Bogdan Stancu

Teknik Direktör: Mustafa Er

Hakem: Bülent Yıldırım, Mustafa Sönmez, Yusuf Bozdoğan, Tugay Kaan Numanoğlu

Goller: DK 51: Nabil Ghilas (Göztepe), DK 79: Tayfur Bingöl (Göztepe), DK 87: Moussa Sow (Bursaspor)

Sarı Kartlar: DK 50: Ertuğrul Ersoy (Bursaspor), DK 59: Mikel Agu (Bursaspor), DK 65: Cristian Titi (Bursaspor), DK 80: Tayfur Bingöl (Göztepe), DK 82: Aziz Behich (Bursaspor)

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