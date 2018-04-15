Antalyaspor 0 - Atiker Konyaspor 0
Süper Lig 2017-2018 29. haftasında Antalyaspor ile Atiker Konyaspor Antalya Stadyumu Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.
Antalyaspor: Ruud Boffin, Johan Djourou, Diego Angelo, Ondrej Celustka, Nazim Sangare (90' Chico), Charles Fernando, Yekta Kurtuluş, Sakıb Aytaç, Emre Güral (68' Deniz Kadah), Milan Jevtovic (90' Harun Alpsoy), Souleymane Doukara
Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu
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Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Ferhat Öztorun, Ali Turan, Nejc Skubic, Selim Ay, Ömer Ali Şahiner, Mehdi Bourabia, Jens Jonsson, Moryke Fofana (72' Volkan Şen), Deni Milosevic (90' Wilfred Moke), Samuel Eto'o (77' Adis Jahovic)
Teknik Direktör: Abdurrahman Baysangur
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Ümit Öztürk, Asım Yusuf Öz, Mehmet Kısal, Bahattin Şimşek
Sarı Kartlar: DK 39: Ruud Boffin (Antalyaspor), DK 45: Nazim Sangare (Antalyaspor), DK 73: Nejc Skubic (Atiker Konyaspor), DK 76: Ömer Ali Şahiner (Atiker Konyaspor)
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