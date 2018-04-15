﻿
Antalyaspor 0 - Atiker Konyaspor 0
﻿
Site İçi Arama
﻿

ANTALYASPOR 0 - ATİKER KONYASPOR 0

Antalyaspor 0 - Atiker Konyaspor 0

Süper Lig 2017-2018 29. haftasında Antalyaspor ile Atiker Konyaspor Antalya Stadyumu Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

209 Okunma

Antalyaspor 0 - Atiker Konyaspor 0

Süper Lig 2017-2018 29. haftasında Antalyaspor ile Atiker Konyaspor Antalya Stadyumu Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Antalyaspor: Ruud Boffin, Johan Djourou, Diego Angelo, Ondrej Celustka, Nazim Sangare (90' Chico), Charles Fernando, Yekta Kurtuluş, Sakıb Aytaç, Emre Güral (68' Deniz Kadah), Milan Jevtovic (90' Harun Alpsoy), Souleymane Doukara

Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu

Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Ferhat Öztorun, Ali Turan, Nejc Skubic, Selim Ay, Ömer Ali Şahiner, Mehdi Bourabia, Jens Jonsson, Moryke Fofana (72' Volkan Şen), Deni Milosevic (90' Wilfred Moke), Samuel Eto'o (77' Adis Jahovic)

Teknik Direktör: Abdurrahman Baysangur

Hakem: Ümit Öztürk, Asım Yusuf Öz, Mehmet Kısal, Bahattin Şimşek

Sarı Kartlar: DK 39: Ruud Boffin (Antalyaspor), DK 45: Nazim Sangare (Antalyaspor), DK 73: Nejc Skubic (Atiker Konyaspor), DK 76: Ömer Ali Şahiner (Atiker Konyaspor)

﻿

Antalyaspor - Atiker Konyaspor maç kadroları belli oldu...
Antalyaspor Başkanı Cihan Bulut: Eto'o'yu gündemimizden çıkardık
Atiker Konyaspor 5 - Demir Grup Sivasspor 0
Atiker Konyaspor - Demir Grup Sivasspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
K Karabükspor 1 - Antalyaspor 2
K Karabükspor - Antalyaspor maç kadroları belli oldu...
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿