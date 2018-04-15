Manisaspor 1 - BB Erzurumspor 6
TFF 1.Lig 31. haftasında Manisaspor ile BB Erzurumspor Manisa 19 Mayıs Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı BB Erzurumspor 6-1 kazandı.
Manisaspor: Zafer Görgen, Hüseyin Tok, Akın Açık (58' Ömer Atiş), Berk Cambaz (84' Bayram Büstaç), Ulaş Doğuş Kaya, Kağan Miray Bağış, Ömer Buğdaycı, Kemal Temel, İlkay Gül, Alper Önal (68' Furkan Parsak), Asım Hamzaçebi
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
BB Erzurumspor: Hakan Canbazoğlu, Lokman Gör, Hakan Arslan, Tolga Ünlü, Stephane Acka, Metin Yüksel (46' Abdulkadir Özdemir), Jasmin Scuk, Taylan Antalyalı, Mert Nobre, Burhan Eşer (74' Demba Savage), Erhan Çelenk (86' Osman Şahin)
Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Erkan Özdamar, Ahmet Şimşek, Sezgin Çınar, Sabit Selvi
Goller: DK 27: Ömer Buğdaycı (Manisaspor), DK 48: Mert Nobre (BB Erzurumspor), DK 63: Abdulkadir Özdemir (BB Erzurumspor), DK 72: Jasmin Trtovac (BB Erzurumspor), DK 76: Erhan Çelenk (BB Erzurumspor), DK 85: Erhan Çelenk (BB Erzurumspor), DK 87: Mert Nobre (BB Erzurumspor)
Sarı Kartlar: DK 56: Ömer Buğdaycı (Manisaspor), DK 63: İlkay Gül (Manisaspor)
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.