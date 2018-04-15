﻿
Manisaspor 1 - BB Erzurumspor 6
﻿
Site İçi Arama
﻿

MANİSASPOR 1 - BB ERZURUMSPOR 6

Manisaspor 1 - BB Erzurumspor 6

TFF 1.Lig 31. haftasında Manisaspor ile BB Erzurumspor Manisa 19 Mayıs Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı BB Erzurumspor 6-1 kazandı.

226 Okunma

Manisaspor 1 - BB Erzurumspor 6

TFF 1.Lig 31. haftasında Manisaspor ile BB Erzurumspor Manisa 19 Mayıs Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı BB Erzurumspor 6-1 kazandı.

Manisaspor: Zafer Görgen, Hüseyin Tok, Akın Açık (58' Ömer Atiş), Berk Cambaz (84' Bayram Büstaç), Ulaş Doğuş Kaya, Kağan Miray Bağış, Ömer Buğdaycı, Kemal Temel, İlkay Gül, Alper Önal (68' Furkan Parsak), Asım Hamzaçebi

Teknik Direktör:

BB Erzurumspor: Hakan Canbazoğlu, Lokman Gör, Hakan Arslan, Tolga Ünlü, Stephane Acka, Metin Yüksel (46' Abdulkadir Özdemir), Jasmin Scuk, Taylan Antalyalı, Mert Nobre, Burhan Eşer (74' Demba Savage), Erhan Çelenk (86' Osman Şahin)

Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak

Hakem: Erkan Özdamar, Ahmet Şimşek, Sezgin Çınar, Sabit Selvi

Goller: DK 27: Ömer Buğdaycı (Manisaspor), DK 48: Mert Nobre (BB Erzurumspor), DK 63: Abdulkadir Özdemir (BB Erzurumspor), DK 72: Jasmin Trtovac (BB Erzurumspor), DK 76: Erhan Çelenk (BB Erzurumspor), DK 85: Erhan Çelenk (BB Erzurumspor), DK 87: Mert Nobre (BB Erzurumspor)

Sarı Kartlar: DK 56: Ömer Buğdaycı (Manisaspor), DK 63: İlkay Gül (Manisaspor)

﻿

Manisaspor - BB Erzurumspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Adana Demirspor 2 - Manisaspor 1
BB Erzurumspor 2 - Gazişehir Gaziantep FK 1
Adana Demirspor - Manisaspor maç kadroları belli oldu...
BB Erzurumspor - Gazişehir Gaziantep FK sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bu hafta kim kimle oynuyor? Programı veriyoruz...
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿