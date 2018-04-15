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Giresunspor - Balıkesirspor Baltok sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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GİRESUNSPOR - BALIKESİRSPOR BALTOK SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Giresunspor - Balıkesirspor Baltok sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

TFF 1.Lig 31. haftasında Giresunspor ile Balıkesirspor Baltok arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Giresunspor - Balıkesirspor Baltok sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 18:00'da başlayacak Giresunspor - Balıkesirspor Baltok maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 1.Lig 31. Haftasında Giresun Atatürk Stadyumunda oynanacak müsabakayı Zorbay Küçük yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Giresun Atatürk

Giresunspor: Aykut Demir, Caner Arıcı, Panajotıs Dımıtrıadıs, Dmytro Korkıshko, Muhammet Reis, Boubacar Dıalıba Dıabang, Recep Aydın, Çağlar Birinci, Ahmet Şahin, Henrıque Almeıda Caıxeta Nascentes, Hüsamettin Tut

Teknik Direktör: Metin Diyadin

Balıkesirspor Baltok: Andrıja Vukovıc, Oğuzhan Çapar, Nizamettin Çalışkan, Furkan Çil, Abdulkadir Özgen, Oğuz Yılmaz, Uğur Aygören, Mahatma Osumanu Otoo, Burak Çalık, Bülent Cevahir, Cumali Bişi

Teknik Direktör: Giray Bulak

Hakem: Zorbay Küçük, Seyfettin Ünal, Hüseyin Aylak, Kadir Sağlam

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