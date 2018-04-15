Muğlaspor 2 - Pazarspor 1
TFF 3.Lig 2.Grup 31. haftasında Muğlaspor ile Pazarspor Muğla Atatürk Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Muğlaspor 2-1 kazandı.
Muğlaspor: Barış Başkan, Fırat Hekimoğlu, Yasin Öztop (49' Osman Bodur), Alican Özaltun, Ömerül Faruk İşler, Ender Acar (75' Melik Yeğin), Ali Sinan Gayla, Sergen Çelik, Polat Ertek, Yağız Rüştü Aktaş, Ramazan Özkabak
Teknik Direktör: Ramazan Silin
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Pazarspor: Salih Şenbaş, Emrecan Afacanoğlu, Egemen Zengin, Taha Batuhan Yayıkcı, Oğuzhan Birben (46' Sinan Uzun), Turgay An, Mehmet Mert Özkaptan, Maksut Birben (82' Ufuk Buncukçu), Mert Özmen, Cihad Ateş, Sinan Yazıcı (73' Mehmet Aytemiz)
Teknik Direktör: Selahaddin Dinçel
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Tolga Ahmet Kalaycı, Mehmet Vargün, Cemalettin Gündoğdular, Emre Yüksel
Goller: DK 40: Ender Acar (Muğlaspor), DK 57: Sinan Uzun (Pazarspor), DK 89: Emre Gemici (Muğlaspor)
Sarı Kartlar: DK 14: Yasin Öztop (Muğlaspor), DK 43: Egemen Zengin (Pazarspor), DK 67: Emrecan Afacanoğlu (Pazarspor), DK 72: Fırat Hekimoğlu (Muğlaspor), DK 90: Turgay An (Pazarspor)
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