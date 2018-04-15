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Muğlaspor 2 - Pazarspor 1
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MUĞLASPOR 2 - PAZARSPOR 1

Muğlaspor 2 - Pazarspor 1

TFF 3.Lig 2.Grup 31. haftasında Muğlaspor ile Pazarspor Muğla Atatürk Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Muğlaspor 2-1 kazandı.

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Muğlaspor 2 - Pazarspor 1

TFF 3.Lig 2.Grup 31. haftasında Muğlaspor ile Pazarspor Muğla Atatürk Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Muğlaspor 2-1 kazandı.

Muğlaspor: Barış Başkan, Fırat Hekimoğlu, Yasin Öztop (49' Osman Bodur), Alican Özaltun, Ömerül Faruk İşler, Ender Acar (75' Melik Yeğin), Ali Sinan Gayla, Sergen Çelik, Polat Ertek, Yağız Rüştü Aktaş, Ramazan Özkabak

Teknik Direktör: Ramazan Silin

Pazarspor: Salih Şenbaş, Emrecan Afacanoğlu, Egemen Zengin, Taha Batuhan Yayıkcı, Oğuzhan Birben (46' Sinan Uzun), Turgay An, Mehmet Mert Özkaptan, Maksut Birben (82' Ufuk Buncukçu), Mert Özmen, Cihad Ateş, Sinan Yazıcı (73' Mehmet Aytemiz)

Teknik Direktör: Selahaddin Dinçel

Hakem: Tolga Ahmet Kalaycı, Mehmet Vargün, Cemalettin Gündoğdular, Emre Yüksel

Goller: DK 40: Ender Acar (Muğlaspor), DK 57: Sinan Uzun (Pazarspor), DK 89: Emre Gemici (Muğlaspor)

Sarı Kartlar: DK 14: Yasin Öztop (Muğlaspor), DK 43: Egemen Zengin (Pazarspor), DK 67: Emrecan Afacanoğlu (Pazarspor), DK 72: Fırat Hekimoğlu (Muğlaspor), DK 90: Turgay An (Pazarspor)

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Muğlaspor - Pazarspor maç kadroları belli oldu...
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TFF 2. ve 3. Lig'de son 4 hafta
Pazarspor 0 - Y.Orduspor 0
E.Velimeşespor 0 - Muğlaspor 2
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