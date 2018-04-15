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Bucaspor 1 - Afjet Afyonspor 0
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BUCASPOR 1 - AFJET AFYONSPOR 0

Bucaspor 1 - Afjet Afyonspor 0

TFF 2.Lig Kırmızı Grup 31. haftasında Bucaspor ile Afjet Afyonspor Yeni Buca Stadı Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Bucaspor 1-0 kazandı.

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Bucaspor 1 - Afjet Afyonspor 0

TFF 2.Lig Kırmızı Grup 31. haftasında Bucaspor ile Afjet Afyonspor Yeni Buca Stadı Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Bucaspor 1-0 kazandı.

Bucaspor: Hüseyin Koç, Emre Toraman, Emre Özkan, Abdullah Balikuv, Sancar Yıldırım, Onur Alkan (83' Çağlayan Gülügen), İbrahim Şirin, Ömer Kanberoğlu, Saruhan Fındıkcı, Oğuz Aydın (71' Cuma Menize), İlyas Çakmak (90' Deniz Pero)

Teknik Direktör: Yüksel Kepoğlu

Afjet Afyonspor : Bekir Demircan, Bayram Çetin, Ali Kılıç (48' Tugay Adamcıl), İsmet Benli, Çağatay Polatdemir, Timuçin Aşcıgil (78' Fatih Şerifoğlu), Erdi Zengin, Yasin Yener, Nazmi Candoğan, Oltan Karakullukçu, Aykut Uluç (47' Emre Pehlivan)

Teknik Direktör: Sabahattin Akgül

Hakem: Ramazan Keleş, Muhammet Yumak, Özgür Ertem, Yakup Bakır

Gol: DK 45: İlyas Çakmak (Bucaspor)

Sarı Kartlar: DK 23: Emre Toraman (Bucaspor), DK 45: Bayram Çetin (Afjet Afyonspor ), DK 61: Emre Özkan (Bucaspor), DK 65: Ömer Kanberoğlu (Bucaspor), DK 65: Ali Kılıç (Afjet Afyonspor ), DK 69: Oğuz Aydın (Bucaspor), DK 74: Oltan Karakullukçu (Afjet Afyonspor ), DK 75: Erdi Zengin (Afjet Afyonspor ), DK 88: Hüseyin Koç (Bucaspor), DK 89: İbrahim Şirin (Bucaspor)

Kırmızı Kart: DK 90: Emre Toraman (Bucaspor)

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