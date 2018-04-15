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Aydınspor 1923 2 - Adliyespor 2
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AYDINSPOR 1923 2 - ADLİYESPOR 2

Aydınspor 1923 2 - Adliyespor 2

TFF 3.Lig 3.Grup 31. haftasında Aydınspor 1923 ile Adliyespor Adnan Menderes Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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Aydınspor 1923 2 - Adliyespor 2

TFF 3.Lig 3.Grup 31. haftasında Aydınspor 1923 ile Adliyespor Adnan Menderes Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Aydınspor 1923: Engin Tuna, Ramazan Karaca (59' Emre Akbulut), İsmail Hacıhafızoğlu, Serkan Özdemir, Ömer Serbest, Ceyhun Yelkenci, Osman Berk Kınlı (46' Mikail Albayrak), Tuncay Kılıç (79' Hasan Gündem), Artun Kütükçü, Emre Yıldırım, Habib Uzun

Teknik Direktör: Mustafa Ceviz

Adliyespor: Onurcan Piri, Gökhan Şahin, Metin İlhan, Erol Can Akdağ, Salih Sarıkaya, Deniz Keskin, Mustafa Serkan Koparan, Okan Saraçoğlu (59' Caner Özden), Ferdi Konak, Celal Hanalp (84' Göksal Özkara), Ali Aydemir (68' Mehmet Kaan Türkmen)

Teknik Direktör: Muharrem Uğur

Hakem: Selim Özen, Salim Şanlıer, Mustafa Onur Özgenç, A.s.buğrahan Koca

Goller: DK 20: Celal Hanalp (Adliyespor), DK 80: Ceyhun Yelkenci (Aydınspor 1923), DK 88: Hasan Gündem (Aydınspor 1923), DK 90: Metin İlhan (Adliyespor)

Sarı Kartlar: DK 16: Okan Saraçoğlu (Adliyespor), DK 38: Ali Aydemir (Adliyespor), DK 45: Serkan Özdemir (Aydınspor 1923), DK 45: Mustafa Serkan Koparan (Adliyespor), DK 45: Erol Can Akdağ (Adliyespor), DK 45: Metin İlhan (Adliyespor), DK 59: Mikail Albayrak (Aydınspor 1923), DK 84: İsmail Hacıhafızoğlu (Aydınspor 1923), DK 90: Deniz Keskin (Adliyespor), DK 90: Engin Tuna (Aydınspor 1923)

Kırmızı Kartlar: DK 83: Onurcan Piri (Adliyespor), DK 83: Ceyhun Yelkenci (Aydınspor 1923)

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Aydınspor 1923 - Adliyespor maç kadroları belli oldu...
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TFF 2. ve 3. Lig'de son 4 hafta
Büyükçekmece Tepecikspor 1 - Aydınspor 1923 0
Adliyespor 0 - Şanlıurfa K.Bel. 1
Adliyespor - Şanlıurfa K.Bel. sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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