Ofspor 2 - Orhangazispor 0
TFF 3.Lig 1.Grup 31. haftasında Ofspor ile Orhangazispor İsmet Gürbüz Civelek Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Ofspor 2-0 kazandı.
Ofspor: Beycan Kaya, Gürkan Alver, Muhammet Fettahoğlu, Fatih Kaan Arıman, Muhsin Polat, Nevzat Bilen (72' Niyazi Çolak), Canberk Özçakır (90' Hüseyin Yıldız), Furkan Karabatak (87' Mustafa Emin Birinci), Sergen İlhan, Fatih Aydın, Talha Aydemir
Teknik Direktör:
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Orhangazispor: Duhan Çağlar Akdağ, Mustafa Demir, Muammer Erdoğdu, Hasan Kul, Uğur Adem Gezer, Yunus Topçu, Abdülkerim Kılıç (46' Serkan Çelik), Mustafa Yüksektepe (80' Oğuzhan Bozkurt), Yunus Emre Mest (64' Lütfü Ünal), Gökhan Öztürk, Emre Aktaş
Teknik Direktör: Namık Altunsoy
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Tarık Güldal, Hakan Akkaynak, Ömer Yüzer, Doğukan Yıldırım
Goller: DK 20: Nevzat Bilen (Ofspor), DK 44: Canberk Özçakır (Ofspor)
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