İnegölspor 0 - Hatayspor 2
TFF 2.Lig Kırmızı Grup 31. haftasında İnegölspor ile Hatayspor İnegöl İlçe Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Hatayspor 2-0 kazandı.
İnegölspor: Şener Özcan, İsa Akgöl, Kemal Hastürk, Gökhan Kurumuş, Cengiz Ötkün, Emrah Dağ (87' Anıl Şahin), Raif Demir, Emirhan Aydoğan, Enes Bayır, Kaan Aygün (46' Ömer Faruk Çalışkan), Enes Ata (81' Ahmet Hakan Şahin)
Teknik Direktör: Murat Yoldaş
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Hatayspor: Akın Alkan, Mesut Çaytemel, Soner Örnek, Sadi Karaduman, Murat Paluli, Oğuz Kocabal, Yılmaz Özeren, Caner Hüseyin Bağ (90' Volkan Altınsoy), Selim Ilgaz, Hamza Gür (57' Mithat Yaşar), Sinan Kurumuş (85' Taha Balcı)
Teknik Direktör: Murat Sönmez
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Mustafa İlker Coşkun, Abdullah Uğur Sarı, Anıl Usta, Mustafa Hakan Belder
Goller: DK 62: Soner Örnek (Hatayspor), DK 69: Sinan Kurumuş (Hatayspor)
Sarı Kartlar: DK 70: Emrah Dağ (İnegölspor), DK 87: Ömer Faruk Çalışkan (İnegölspor)
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