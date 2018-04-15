Dardanelspor 3 - Düzcespor 3
TFF 3.Lig 1.Grup 31. haftasında Dardanelspor ile Düzcespor 18 Mart Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.
Dardanelspor: Cüneyt Çelik, Hasan Türk, Hüseyin Cankurt Atasoy (49' Burak Yılmaz), Sinan Akgöl, Ahmed Emir Tekçam, Ufuk Özbek, Sergen Piçinciol, Serhat Yazgan, Ahmet Yazar (81' Muhammed Bedirhan Yapıcıoğlu), Furkan Polat (76' Selim Asal), Yusuf Bayram
Teknik Direktör: Vehbi Cevher
Haberleri İstatistikleri
Düzcespor: Ali Alper Doğan, Tayfun Yanar, Zihni Aydın, İbrahim Kıymaz, Enver Ayyıldız, Oktay Gümüş, Kemal Ünal (59' Ahmet Üner), Hüseyin İriç, Serhat Baştan, Buğra Temel, Mustafa Bedirhan Çelik (85' Ebu Sıddık Çelik)
Teknik Direktör: Timur Şahinel
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Mehmet Semih Güçlü, Necmi Demir, Mehmet Kirişçioğlu, Ali Bezgin
Goller: DK 29: Serhat Yazgan (Dardanelspor), DK 39: Serhat Baştan (Düzcespor), DK 46: Oktay Gümüş (Düzcespor), DK 62: Burak Yılmaz (Dardanelspor), DK 89: Ufuk Özbek (Dardanelspor), DK 90: Serhat Baştan (Düzcespor)
Sarı Kartlar: DK 24: Sergen Piçinciol (Dardanelspor), DK 45: Serhat Yazgan (Dardanelspor), DK 48: Sinan Akgöl (Dardanelspor), DK 52: Ahmed Emir Tekçam (Dardanelspor), DK 78: Ufuk Özbek (Dardanelspor), DK 86: Burak Yılmaz (Dardanelspor)
Kırmızı Kartlar: DK 41: Tayfun Yanar (Düzcespor), DK 89: Ufuk Özbek (Dardanelspor), DK 90: Furkan Polat (Dardanelspor)
Fikstürü - Puan Durumu
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.