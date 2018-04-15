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Dardanelspor 3 - Düzcespor 3
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DARDANELSPOR 3 - DÜZCESPOR 3

Dardanelspor 3 - Düzcespor 3

TFF 3.Lig 1.Grup 31. haftasında Dardanelspor ile Düzcespor 18 Mart Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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Dardanelspor 3 - Düzcespor 3

TFF 3.Lig 1.Grup 31. haftasında Dardanelspor ile Düzcespor 18 Mart Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Dardanelspor: Cüneyt Çelik, Hasan Türk, Hüseyin Cankurt Atasoy (49' Burak Yılmaz), Sinan Akgöl, Ahmed Emir Tekçam, Ufuk Özbek, Sergen Piçinciol, Serhat Yazgan, Ahmet Yazar (81' Muhammed Bedirhan Yapıcıoğlu), Furkan Polat (76' Selim Asal), Yusuf Bayram

Teknik Direktör: Vehbi Cevher

Düzcespor: Ali Alper Doğan, Tayfun Yanar, Zihni Aydın, İbrahim Kıymaz, Enver Ayyıldız, Oktay Gümüş, Kemal Ünal (59' Ahmet Üner), Hüseyin İriç, Serhat Baştan, Buğra Temel, Mustafa Bedirhan Çelik (85' Ebu Sıddık Çelik)

Teknik Direktör: Timur Şahinel

Hakem: Mehmet Semih Güçlü, Necmi Demir, Mehmet Kirişçioğlu, Ali Bezgin

Goller: DK 29: Serhat Yazgan (Dardanelspor), DK 39: Serhat Baştan (Düzcespor), DK 46: Oktay Gümüş (Düzcespor), DK 62: Burak Yılmaz (Dardanelspor), DK 89: Ufuk Özbek (Dardanelspor), DK 90: Serhat Baştan (Düzcespor)

Sarı Kartlar: DK 24: Sergen Piçinciol (Dardanelspor), DK 45: Serhat Yazgan (Dardanelspor), DK 48: Sinan Akgöl (Dardanelspor), DK 52: Ahmed Emir Tekçam (Dardanelspor), DK 78: Ufuk Özbek (Dardanelspor), DK 86: Burak Yılmaz (Dardanelspor)

Kırmızı Kartlar: DK 41: Tayfun Yanar (Düzcespor), DK 89: Ufuk Özbek (Dardanelspor), DK 90: Furkan Polat (Dardanelspor)

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Dardanelspor - Düzcespor maç kadroları belli oldu...
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TFF 2. ve 3. Lig'de son 4 hafta
Düzcespor 1 - 12 Bingölspor 1
Erzin Belediyespor 0 - Dardanelspor 0
İşte Düzcespor - 12 Bingölspor maçında ilk 11'ler
Erzin Belediyespor - Dardanelspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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