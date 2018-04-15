Tekirdağspor 2 - Utaş Uşakspor 2
TFF 3.Lig 3.Grup 31. haftasında Tekirdağspor ile Utaş Uşakspor Tekirdağ Namık Kemal Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.
Tekirdağspor: Çağan Kazancılı, Mert Yıldız, Mert Güney, Emre Alan (64' Berk Akıncı), Cihan Saydam (87' Emre Kars), Yunus İlgen, Burak Aydın, Nurullah Serbest, İbrahim Can Köse (69' Emirhan Odabaşı), Tarkan Hancı (74' Rıza Çetiner), Vedat Saygı
Teknik Direktör: Recai Çaloğlu
Haberleri İstatistikleri
Utaş Uşakspor: Ersin Aydın, Şemsettin Ender Kılıç, Ahmet Aktaş (82' Hasan Gündoğdu), Emrah Taysı, Levent Aktuğ, Ekrem Sütçü, Nurettin Çağlar, Kerem Çağatay (64' Özgen Erdem), Tayfur Emre Yılmaz, Halil İbrahim Cenik, Şahin Fıstıkcı
Teknik Direktör: Aydoğan Tunay
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Sezer Yalçın, Fatih Söyler, Kürşathan Akın, Aytaç Geçgel
Goller: DK 28: Tayfur Emre Yılmaz (Utaş Uşakspor), DK 31: Vedat Saygı (Tekirdağspor), DK 68: Cihan Saydam (Tekirdağspor), DK 90: Tayfur Emre Yılmaz (Utaş Uşakspor)
Sarı Kartlar: DK 70: Tarkan Hancı (Tekirdağspor), DK 71: Nurullah Serbest (Tekirdağspor), DK 75: Nurettin Çağlar (Utaş Uşakspor), DK 78: Levent Aktuğ (Utaş Uşakspor)
Fikstürü - Puan Durumu
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.