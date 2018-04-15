﻿
Tekirdağspor 2 - Utaş Uşakspor 2
﻿
Site İçi Arama
﻿

TEKİRDAĞSPOR 2 - UTAŞ UŞAKSPOR 2

Tekirdağspor 2 - Utaş Uşakspor 2

TFF 3.Lig 3.Grup 31. haftasında Tekirdağspor ile Utaş Uşakspor Tekirdağ Namık Kemal Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

221 Okunma

Tekirdağspor 2 - Utaş Uşakspor 2

TFF 3.Lig 3.Grup 31. haftasında Tekirdağspor ile Utaş Uşakspor Tekirdağ Namık Kemal Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Tekirdağspor: Çağan Kazancılı, Mert Yıldız, Mert Güney, Emre Alan (64' Berk Akıncı), Cihan Saydam (87' Emre Kars), Yunus İlgen, Burak Aydın, Nurullah Serbest, İbrahim Can Köse (69' Emirhan Odabaşı), Tarkan Hancı (74' Rıza Çetiner), Vedat Saygı

Teknik Direktör: Recai Çaloğlu

Utaş Uşakspor: Ersin Aydın, Şemsettin Ender Kılıç, Ahmet Aktaş (82' Hasan Gündoğdu), Emrah Taysı, Levent Aktuğ, Ekrem Sütçü, Nurettin Çağlar, Kerem Çağatay (64' Özgen Erdem), Tayfur Emre Yılmaz, Halil İbrahim Cenik, Şahin Fıstıkcı

Teknik Direktör: Aydoğan Tunay

Hakem: Sezer Yalçın, Fatih Söyler, Kürşathan Akın, Aytaç Geçgel

Goller: DK 28: Tayfur Emre Yılmaz (Utaş Uşakspor), DK 31: Vedat Saygı (Tekirdağspor), DK 68: Cihan Saydam (Tekirdağspor), DK 90: Tayfur Emre Yılmaz (Utaş Uşakspor)

Sarı Kartlar: DK 70: Tarkan Hancı (Tekirdağspor), DK 71: Nurullah Serbest (Tekirdağspor), DK 75: Nurettin Çağlar (Utaş Uşakspor), DK 78: Levent Aktuğ (Utaş Uşakspor)

﻿

ETİKETLER #Tekirdağspor
Tekirdağspor - Utaş Uşakspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
1
TFF 2. ve 3. Lig'de son 4 hafta
Sultanbeyli Bel. 5 - Tekirdağspor 3
Sultanbeyli Bel. - Tekirdağspor maç kadroları belli oldu...
Bu hafta kim kimle oynuyor? Programı veriyoruz...
Tekirdağspor 2 - Adliyespor 1
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿