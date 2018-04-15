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Bayburtspor 1 - Bayrampaşa 0
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BAYBURTSPOR 1 - BAYRAMPAŞA 0

Bayburtspor 1 - Bayrampaşa 0

TFF 3.Lig 1.Grup 31. haftasında Bayburtspor ile Bayrampaşa Bayburt Genç Osman Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Bayburtspor 1-0 kazandı.

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Bayburtspor 1 - Bayrampaşa 0

TFF 3.Lig 1.Grup 31. haftasında Bayburtspor ile Bayrampaşa Bayburt Genç Osman Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Bayburtspor 1-0 kazandı.

Bayburtspor: İsmet Yumakoğulları, Zafer Aydoğdu, Hasan Güleryüz, Rahmi Muhammet Akyazı, Güney Tutcuoğlu (83' Nazif Şener), Ali Kemal Yükseker, Hacı Şükrü Çiçek (70' Güray Gazioğlu), Aykut Sarıdoğan, Mert Özyıldırım, Coşkun Yılmaz (76' Eren Açıkgöz), Özkan Toprak

Teknik Direktör: Özgür Zengin

Bayrampaşa: Hamdi Tevfik Altıok, Hakan Yüce (71' Batuhan Kurt), Gökhan Günel, Güray Fırat, Sefa Korkmaz, Bülent Kocabey, İlker Cihan, Sercan Uslu, Said Can Açıkalın (52' Yavuz Ayazoğlu), Benhur Keser (79' Furkan Yiğit), Hayrullah Akyel

Teknik Direktör: Cafer Aydın

Hakem: Gürel Uzuner, Ejder Yapıcı, Can Savaşan, Onur Bingöl

Gol: DK 50: Zafer Aydoğdu (Bayburtspor)

Sarı Kartlar: DK 87: İsmet Yumakoğulları (Bayburtspor), DK 89: Furkan Yiğit (Bayrampaşa)

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