Bayburtspor 1 - Bayrampaşa 0
TFF 3.Lig 1.Grup 31. haftasında Bayburtspor ile Bayrampaşa Bayburt Genç Osman Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Bayburtspor 1-0 kazandı.
Bayburtspor: İsmet Yumakoğulları, Zafer Aydoğdu, Hasan Güleryüz, Rahmi Muhammet Akyazı, Güney Tutcuoğlu (83' Nazif Şener), Ali Kemal Yükseker, Hacı Şükrü Çiçek (70' Güray Gazioğlu), Aykut Sarıdoğan, Mert Özyıldırım, Coşkun Yılmaz (76' Eren Açıkgöz), Özkan Toprak
Teknik Direktör: Özgür Zengin
Haberleri İstatistikleri
Bayrampaşa: Hamdi Tevfik Altıok, Hakan Yüce (71' Batuhan Kurt), Gökhan Günel, Güray Fırat, Sefa Korkmaz, Bülent Kocabey, İlker Cihan, Sercan Uslu, Said Can Açıkalın (52' Yavuz Ayazoğlu), Benhur Keser (79' Furkan Yiğit), Hayrullah Akyel
Teknik Direktör: Cafer Aydın
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Gürel Uzuner, Ejder Yapıcı, Can Savaşan, Onur Bingöl
Gol: DK 50: Zafer Aydoğdu (Bayburtspor)
Sarı Kartlar: DK 87: İsmet Yumakoğulları (Bayburtspor), DK 89: Furkan Yiğit (Bayrampaşa)
Fikstürü - Puan Durumu
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.