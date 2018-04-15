Erbaaspor 2 - Kemerspor 2003 3
TFF 3.Lig 1.Grup 31. haftasında Erbaaspor ile Kemerspor 2003 Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Kemerspor 2003 3-2 kazandı.
Erbaaspor: Nurullah Aslan, Ömer Demircan, Eşref Koçak, Mahmuthan Samet Acar, Taner Kahriman, Sertaç Eren, Murat Kara, Onur Akdeniz, Mustafa Şeker, Murat Hacıoğlu, Emirhan Atilla
Teknik Direktör: Eyüp Ümit Özkalp
Haberleri İstatistikleri
Kemerspor 2003: Ahmet Özden, Ahmet Mümin Papaker, Birkan Öksüz, Abdulsamet Burak, Selim Demir, Atakan Cangöz, Sevcan Bıyıklı, Doğukan Sinik, Akın Akman, Deniz Ataç, Lokman Erdoğan
Teknik Direktör: Şenol Fidan
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Burak Olcar, Uğur Akalp, Burak Celep, Recep Kaval
Goller: DK 10: Sevcan Bıyıklı (Kemerspor 2003), DK 28: Sevcan Bıyıklı (Kemerspor 2003), DK 58: Murat Kara (Erbaaspor), DK 73: Soner Gönül (Erbaaspor), DK 87: Sevcan Bıyıklı (Kemerspor 2003)
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