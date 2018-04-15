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Hacettepe Spor 3 - Nazilli Belediyespor 2
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HACETTEPE SPOR 3 - NAZİLLİ BELEDİYESPOR 2

Hacettepe Spor 3 - Nazilli Belediyespor 2

TFF 2.Lig Beyaz Grup 31. haftasında Hacettepe Spor ile Nazilli Belediyespor Ankara 19 Mayıs Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Hacettepe Spor 3-2 kazandı.

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Hacettepe Spor 3 - Nazilli Belediyespor 2

TFF 2.Lig Beyaz Grup 31. haftasında Hacettepe Spor ile Nazilli Belediyespor Ankara 19 Mayıs Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Hacettepe Spor 3-2 kazandı.

Hacettepe Spor: Yasin Davuş, Alaaddin Okumuş, Berat Aydoğdu, Fethi Özer, Rahmi Can Karadaş, Mahmut Bilir (72' Çağrı Bülbül), Soner Dikmen, Serdarcan Eralp (88' Berat Ayberk Özdemir), Hüseyin Çolak, Noyan Öz, Kadir Arı (66' Orhan Evci)

Teknik Direktör:

Nazilli Belediyespor: Kıvanç Küçükkarış, Onur Karakabak, Bora Yelken, Mehmet Ersavaş, Nuh Aşkın, Mazlum Demir, Mert Çakar (46' Hakan Turan), Ali Say, Ilter Ayyıldız, Görkem Bitin, Mert Çapar (81' Samet Bülbül)

Teknik Direktör: Ahmet Yavuz

Hakem: Gökçen Öztürk, H. Mehmet Ekmekyermez, Cemil Tunç, Ercan Hellaç

Goller: DK 3: Noyan Öz (Hacettepe Spor), DK 14: Mert Çakar (Nazilli Belediyespor), DK 22: Hüseyin Çolak (Hacettepe Spor), DK 28: Mahmut Bilir (Hacettepe Spor), DK 67: Ilter Ayyıldız (Nazilli Belediyespor)

Sarı Kartlar: DK 6: Bora Yelken (Nazilli Belediyespor), DK 16: Serdarcan Eralp (Hacettepe Spor), DK 33: Mehmet Ersavaş (Nazilli Belediyespor), DK 42: Fethi Özer (Hacettepe Spor), DK 60: Berat Aydoğdu (Hacettepe Spor), DK 73: Noyan Öz (Hacettepe Spor)

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