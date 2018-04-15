Sancaktepe Bel. 1 - Keçiörengücü 2
TFF 2.Lig Kırmızı Grup 31. haftasında Sancaktepe Bel. ile Keçiörengücü Sancaktepe Belediyesi Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Keçiörengücü 2-1 kazandı.
Sancaktepe Bel.: Mehmet Doğan, Yener Demirci, Bahadır Erol (64' Mertcan Aktaş), Samet Akaydın, Recep Burak Yılmaz, Umut Koçin, Süleyman Olgun, Melik Derin, Caner Solmaz (46' Serhat Koruk), Selim Kayacı (46' Gökhan Çetinus), İlker Avşar
Teknik Direktör: Hikmet Sevim
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Keçiörengücü: Yakup Bugün, Hüseyin Güngör, Sinan Morgil, Tarık Mayhoş, Uğur Utlu, Şahin Şafakoğlu, Ayhan Gürbüz, Burak Aydın (81' Uğur Albayrak), İlyas Yavuz (69' Efe Can Çölbekler), Ahmet Güven (59' Okan Eken), Abdurrahman Kuyucu
Teknik Direktör:
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Hakem: Burak Şeker, Mehmet Şahan Yılmaz, Kemal Elmas, Emre Abar
Goller: DK 38: Abdurrahman Kuyucu (Keçiörengücü), DK 41: İlyas Yavuz (Keçiörengücü), DK 50: Samet Akaydın (Sancaktepe Bel.)
Sarı Kartlar: DK 30: Umut Koçin (Sancaktepe Bel.), DK 33: Recep Burak Yılmaz (Sancaktepe Bel.), DK 35: Yener Demirci (Sancaktepe Bel.), DK 66: Şahin Şafakoğlu (Keçiörengücü), DK 72: Uğur Utlu (Keçiörengücü), DK 90: Uğur Albayrak (Keçiörengücü)
Kırmızı Kart: DK 88: Süleyman Olgun (Sancaktepe Bel.)
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