Amed Sportif 1 - Kastamonuspor 1966 0
TFF 2.Lig Kırmızı Grup 31. haftasında Amed Sportif ile Kastamonuspor 1966 Seyrantepe Diski Spor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Amed Sportif 1-0 kazandı.
Amed Sportif: Erdi Yokuşlu, Fatih Kılıçkaya, Rıdvan Okuş, Ömer Karancı, Oğuz Çetinkaya, Mansur Çalar (90' İbrahim Sürgülü), Mehmet Sıddık İstemi, Cumhur Yılmaztürk (83' Ercan Çapar), Muhammet Yılmaz, Okan Dernek (71' Muhammed Burak Taşdemir), Timur Kosovalı
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Kastamonuspor 1966: Bekir Sevgi, Veli Kızılkaya, Oğuz Özden, Doğan Can Otman, Ümit Karaal, Salih Sefercik (78' Seydi Kayasoy), Ferit Erişçi, Halil İbrahim Tuna, Mustafa Pınar (55' Oğuzhan Öztürk), Youssef Yeşilmen (64' Burak Cengiz), Muhammet Haşim Çoban
Teknik Direktör: Atılay Canel
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Adem Sarıtaş, Mahmut Gülle, Murat Altan, Nuri Karahançer
Gol: DK 84: Muhammet Yılmaz (Amed Sportif)
Sarı Kartlar: DK 22: Zülküf Özer (Amed Sportif), DK 52: Salih Sefercik (Kastamonuspor 1966), DK 60: Bekir Sevgi (Kastamonuspor 1966), DK 62: Youssef Yeşilmen (Kastamonuspor 1966)
Kırmızı Kart: DK 61: Bekir Sevgi (Kastamonuspor 1966)
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