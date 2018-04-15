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Etimesgut Bld. 1 - Tuzlaspor 1
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ETİMESGUT BLD. 1 - TUZLASPOR 1

Etimesgut Bld. 1 - Tuzlaspor 1

TFF 2.Lig Kırmızı Grup 31. haftasında Etimesgut Bld. ile Tuzlaspor Kemal Atatürk Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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Etimesgut Bld. 1 - Tuzlaspor 1

TFF 2.Lig Kırmızı Grup 31. haftasında Etimesgut Bld. ile Tuzlaspor Kemal Atatürk Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Etimesgut Bld.: Hasan Sürmeli, Sabri Turgut, Fatih Selimhan Solmaz, Ömer Esenkaya, Erçin Ilgaz (81' Emrah Bozkurt), Caner Yılmaz, Eser Yayla (46' Mehmet Atik), Alaettin Batuhan Tur, Halil İbrahim Can, Mehmet Bektaş (72' Muhammet Emre Kalkan), Mehmet Fuat Gölbaşı

Teknik Direktör: Aykan Atik

Tuzlaspor: Bora Sevim, Ayhan Tuna Üzümcü, Mehmet Ozan Tahtaişleyen, Emre Keleşoğlu, Kerem Şeras (90' Can Demir Aktav), Lider Koç, Gökcan Kaya (84' Hüseyin Atalay), Sadık Baş, Mehmet Çakır, Turgay Gölbaşı, Berat Ali Genç (72' Hacı Mustafa Karabulut)

Teknik Direktör: Gürses Kılıç

Hakem: Yasin Kol, Kerem Yükünç, M.murat Emre, Halil İbrahim Yıldırım

Goller: DK 15: Mehmet Çakır (Tuzlaspor), DK 61: Mehmet Atik (Etimesgut Bld.)

Sarı Kartlar: DK 14: Ömer Esenkaya (Etimesgut Bld.), DK 38: Gökcan Kaya (Tuzlaspor), DK 60: Lider Koç (Tuzlaspor), DK 88: Caner Yılmaz (Etimesgut Bld.)

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İşte Etimesgut Bld. - Tuzlaspor maçında ilk 11'ler
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TFF 2. ve 3. Lig'de son 4 hafta
Sivas Belediyespor 0 - Etimesgut Bld. 0
Tuzlaspor 0 - Menemen Bel. 0
Sivas Belediyespor - Etimesgut Bld. maç kadroları belli oldu...
Tuzlaspor - Menemen Bel. maç kadroları belli oldu...
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