Menemen Bel. 2 - Bodrum Bel. 1
TFF 2.Lig Kırmızı Grup 31. haftasında Menemen Bel. ile Bodrum Bel. Menemen Şehir Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Menemen Bel. 2-1 kazandı.
Menemen Bel.: Bayram Olgun, Veli Çetin, Semih Ceylan, Mert Kula, Alberk Koç, Mustafa Şen (89' Ardahan Gündoğdu), Samet Günhan, Taşkın Çalış, Murat Erdemir (77' Yıldıray Koçal), Ozan Papaker (58' Kerem Bulut), Samed Ali Kaya
Teknik Direktör: Suat Kaya
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Bodrum Bel.: Muhammed Birkan Tetik, Muhammet Aran, Orhan Aktaş, Agah Oktay Yılmaz, Abdullah Balıkçı, Erkan Değişmez (88' Celal Dumanlı), Erçağ Evirgen, Şaban Yılmaz Genişyürek, Emre Şahin (74' Mehmet İncebacak), Medeni Bingöl, Çağrı Tekin (69' Erhan Karayer)
Teknik Direktör: Tarık Daşgün
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Caner Ak, Emin Yıldırım, Mehmet Ali Akkor, Turgut Doman
Goller: DK 11: Samed Ali Kaya (Menemen Bel.), DK 52: Çağrı Tekin (Bodrum Bel.), DK 85: Mustafa Şen (Menemen Bel.)
Sarı Kartlar: DK 14: Muhammet Aran (Bodrum Bel.), DK 30: Samet Günhan (Menemen Bel.), DK 45: Medeni Bingöl (Bodrum Bel.), DK 76: Erkan Değişmez (Bodrum Bel.)
Kırmızı Kart: DK 67: Muhammet Aran (Bodrum Bel.)
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