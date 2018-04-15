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İşte Eyüpspor - Sivas Belediyespor maçında ilk 11'ler
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İŞTE EYÜPSPOR - SİVAS BELEDİYESPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Eyüpspor - Sivas Belediyespor maçında ilk 11'ler

TFF 2.Lig Kırmızı Grup 31. haftasında Eyüpspor ile Sivas Belediyespor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Eyüpspor - Sivas Belediyespor maçında ilk 11'ler

Bugün 13:30'da başlayacak Eyüpspor - Sivas Belediyespor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 2.Lig Kırmızı Grup 31. Haftasında Esenler Stadı Stadyumunda oynanacak müsabakayı Sinan Dereci yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Esenler Stadı

Eyüpspor: Gencay Erten, Doğukan Bad, Atakan Arslan, Berkan Burak Turan, Kenan Şahin, Ahmet Devret, Dede Çelik, İsmail Ayaz, Serkan Çalık, Evren Özyiğit, Yüksel Kayaalp

Teknik Direktör: Ekrem Al

Sivas Belediyespor: Uğur Bulut, Feyyaz Belen, Samet Katanalp, Sinan Akaydin, Ozan Kılıçoğlu, Ahmet Arı, Hüseyin Bak, Tunay Acar, Ali Aydın, Serkan Demirol, Niyazi Batuhan Salman

Teknik Direktör: Cevat İrez

Hakem: Sinan Dereci, Mehmet Şengül, Çağlar Mehmet Uludağ, Alpaslan Şen

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TFF 2. ve 3. Lig'de son 4 hafta
Sivas Belediyespor 0 - Etimesgut Bld. 0
Mersin İdmanyurdu 0 - Eyüpspor 8
Sivas Belediyespor - Etimesgut Bld. maç kadroları belli oldu...
Mersin İdmanyurdu - Eyüpspor maç kadroları belli oldu...
Bu hafta kim kimle oynuyor? Programı veriyoruz...
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