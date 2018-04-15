İşte Eyüpspor - Sivas Belediyespor maçında ilk 11'ler
Bugün 13:30'da başlayacak Eyüpspor - Sivas Belediyespor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 2.Lig Kırmızı Grup 31. Haftasında Esenler Stadı Stadyumunda oynanacak müsabakayı Sinan Dereci yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Esenler Stadı
Eyüpspor: Gencay Erten, Doğukan Bad, Atakan Arslan, Berkan Burak Turan, Kenan Şahin, Ahmet Devret, Dede Çelik, İsmail Ayaz, Serkan Çalık, Evren Özyiğit, Yüksel Kayaalp
Teknik Direktör: Ekrem Al
Haberleri İstatistikleri
Sivas Belediyespor: Uğur Bulut, Feyyaz Belen, Samet Katanalp, Sinan Akaydin, Ozan Kılıçoğlu, Ahmet Arı, Hüseyin Bak, Tunay Acar, Ali Aydın, Serkan Demirol, Niyazi Batuhan Salman
Teknik Direktör: Cevat İrez
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Sinan Dereci, Mehmet Şengül, Çağlar Mehmet Uludağ, Alpaslan Şen
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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