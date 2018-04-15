Kayserispor - Gençlerbirliği sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 13:30'da başlayacak Kayserispor - Gençlerbirliği maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Süper Lig 2017-2018 29. Haftasında Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumunda oynanacak müsabakayı Fırat Aydınus yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has
Kayserispor: Tıago Jorge Olıveıra Lopes, Asamoah Gyan, Deniz Türüç, Crıstıan-ıonut Sapunaru, Fernando Henrıque Boldrın, Stephane Badjı, Sılvıu Lung, Oleksandr Kucher, Jean Armel Kana Bıyık, Atila Turan, Wıllıam Douglas De Amorım
Teknik Direktör: Marıusı Nınel Şumudıca
Haberleri İstatistikleri
Gençlerbirliği: Per Johannes Hopf, Sıarheı Palıtsevıch, Uğur Çiftçi, Elvıs Kofı Okyere Wıafe Manu, Luccas Claro Dos Santos, Dıalo Samba Guıdıleye, Alper Uludağ, Peıle Florentın Pogba, Zeki Yavru, Stephane Sessegnon, Deniz Yılmaz
Teknik Direktör: Ümit Özat
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Fırat Aydınus, Serkan Ok, Aleks Taşçıoğlu, Ali Şansalan
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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