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Elazığspor - Adana Demirspor maç kadroları belli oldu...
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ELAZIĞSPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Elazığspor - Adana Demirspor maç kadroları belli oldu...

TFF 1.Lig 31. haftasında Elazığspor ile Adana Demirspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Elazığspor - Adana Demirspor maç kadroları belli oldu...

TFF 1.Lig 31. haftasında Elazığspor ile Adana Demirspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 13:00'da Elazığ Atatürk Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Onur Karabaş yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Elazığ Atatürk

Elazığspor: Alpaslan Öztürk, Theodor Elmar Bjarnason, Andreas Tatos, Ioan Hora, Mehmet Yiğit, Murat Akça, Canberk Dilaver, Sezgin Coşkun, Muhamed Ildız, Wellıngton Brıto Da Sılva, Ahmet Sabri Fener

Teknik Direktör:

Adana Demirspor: Tolgahan Mulla Çiçek, Yiğit İncedemir, Yiğitcan Erdoğan, Kubilay Sönmez, Robert Ndıp Tambe, Adil Demirbağ, Batuhan İşçiler, Kurtuluş Yurt, Savaş Yılmaz, Theodore Bernard Mendy, Atabey Çiçek

Teknik Direktör: Mustafa Uğur

Hakem: Onur Karabaş, Hüsnü Emre Çelimli, Oğuz Kağan Çalışır, Mert Güzenge

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