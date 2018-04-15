Elazığspor - Adana Demirspor maç kadroları belli oldu...TFF 1.Lig 31. haftasında Elazığspor ile Adana Demirspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 13:00'da Elazığ Atatürk Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Onur Karabaş yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Elazığ Atatürk
Elazığspor: Alpaslan Öztürk, Theodor Elmar Bjarnason, Andreas Tatos, Ioan Hora, Mehmet Yiğit, Murat Akça, Canberk Dilaver, Sezgin Coşkun, Muhamed Ildız, Wellıngton Brıto Da Sılva, Ahmet Sabri Fener
Teknik Direktör:
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Adana Demirspor: Tolgahan Mulla Çiçek, Yiğit İncedemir, Yiğitcan Erdoğan, Kubilay Sönmez, Robert Ndıp Tambe, Adil Demirbağ, Batuhan İşçiler, Kurtuluş Yurt, Savaş Yılmaz, Theodore Bernard Mendy, Atabey Çiçek
Teknik Direktör: Mustafa Uğur
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Hakem: Onur Karabaş, Hüsnü Emre Çelimli, Oğuz Kağan Çalışır, Mert Güzenge
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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