İşte Eskişehirspor - Samsunspor maçında ilk 11'ler
Bugün 13:00'da başlayacak Eskişehirspor - Samsunspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 1.Lig 31. Haftasında Stadyumunda oynanacak müsabakayı Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat:
Eskişehirspor: Hasan Hüseyin Acar, Dorukhan Toköz, Bilal Aziz Özer, Kaan Kanak, Hasan Ayaroğlu, Bedirhan Altunbaş, Jerry Akamınko, Kayacan Erdoğan, Hürriyet Gücer, Semih Güler, Bruno Ferreıra Mombra Rosa
Teknik Direktör: Yılmaz Vural
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Samsunspor: Ercan Yazıcı, Ahmet Burak Solakel, Georgıos Samaras, Kenan Karışık, Jonathan Serge Folly Ayıte, Oğuz Gürbulak, Ahmet Cebe, Samed Hakan Kılıç, Furkan Köse, Çağrı Ortakaya, Erkam Reşmen
Teknik Direktör: Besim Durmuş
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Yaşar Kemal Uğurlu, Erdinç Sezertam, Serkan Çimen, Sarperbarış Saka
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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