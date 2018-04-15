﻿
İşte Eskişehirspor - Samsunspor maçında ilk 11'ler
﻿
Site İçi Arama
﻿

İŞTE ESKİŞEHİRSPOR - SAMSUNSPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Eskişehirspor - Samsunspor maçında ilk 11'ler

TFF 1.Lig 31. haftasında Eskişehirspor ile Samsunspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

332 Okunma

İşte Eskişehirspor - Samsunspor maçında ilk 11'ler

Bugün 13:00'da başlayacak Eskişehirspor - Samsunspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 1.Lig 31. Haftasında Stadyumunda oynanacak müsabakayı Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat:

Eskişehirspor: Hasan Hüseyin Acar, Dorukhan Toköz, Bilal Aziz Özer, Kaan Kanak, Hasan Ayaroğlu, Bedirhan Altunbaş, Jerry Akamınko, Kayacan Erdoğan, Hürriyet Gücer, Semih Güler, Bruno Ferreıra Mombra Rosa

Teknik Direktör: Yılmaz Vural

Samsunspor: Ercan Yazıcı, Ahmet Burak Solakel, Georgıos Samaras, Kenan Karışık, Jonathan Serge Folly Ayıte, Oğuz Gürbulak, Ahmet Cebe, Samed Hakan Kılıç, Furkan Köse, Çağrı Ortakaya, Erkam Reşmen

Teknik Direktör: Besim Durmuş

Hakem: Yaşar Kemal Uğurlu, Erdinç Sezertam, Serkan Çimen, Sarperbarış Saka

﻿

Trabzonspor'dan Eskişehirspor'a dava! Erkan Zengin...
Samsunspor 0 - İstanbulspor 0
Çaykur Rizespor 4 - Eskişehirspor 1
İşte Samsunspor - İstanbulspor maçında ilk 11'ler
Çaykur Rizespor - Eskişehirspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bu hafta kim kimle oynuyor? Programı veriyoruz...
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿