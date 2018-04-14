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Demir Grup Sivasspor 1 - Fenerbahçe 2
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DEMİR GRUP SİVASSPOR 1 - FENERBAHÇE 2

Demir Grup Sivasspor 1 - Fenerbahçe 2

Süper Lig 2017-2018 29. haftasında Demir Grup Sivasspor ile Fenerbahçe Yeni 4 Eylül Stadı Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Fenerbahçe 2-1 kazandı.

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Demir Grup Sivasspor 1 - Fenerbahçe 2

Süper Lig 2017-2018 29. haftasında Demir Grup Sivasspor ile Fenerbahçe Yeni 4 Eylül Stadı Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Fenerbahçe 2-1 kazandı.

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Carl Medjani, Mattias Bjarsmyr, Ziya Erdal, Auremir Dos Santos, Henri Saivet, Delvin Ndinga, Hakan Arslan (57' Robinho), Arouna Kone, Emre Kılınç (74' Zoro Cyriac), Thievy Bifouma

Teknik Direktör: Samet Aybaba

Fenerbahçe: Volkan Demirel, Martin Skrtel, Roman Neustadter, Şener Özbayraklı, Hasan Ali Kaldırım, Josef De Souza, Aatif Chahechouhe (74' Mehmet Ekici), Mehmet Topal, Nabil Dirar, Roberto Soldado (69' Fernandao), Giuliano (90' Oğuz Güçtekin)

Teknik Direktör: Aykut Kocaman

Hakem: Ali Palabıyık, Kemal Yılmaz, Serkan Olguncan, Serkan Tokat

Goller: DK 30: Aatif Chahechouhe (Fenerbahçe), DK 33: Carl Medjani (Fenerbahçe), DK 90: Robinho (Demir Grup Sivasspor)

Sarı Kartlar: DK 6: Martin Skrtel (Fenerbahçe), DK 43: Mattias Bjarsmyr (Demir Grup Sivasspor), DK 75: Mehmet Ekici (Fenerbahçe), DK 77: Delvin Ndinga (Demir Grup Sivasspor), DK 88: Robinho (Demir Grup Sivasspor)

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