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Demir Grup Sivasspor - Fenerbahçe sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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DEMİR GRUP SİVASSPOR - FENERBAHÇE SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Demir Grup Sivasspor - Fenerbahçe sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Süper Lig 2017-2018 29. haftasında Demir Grup Sivasspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Demir Grup Sivasspor - Fenerbahçe sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 19:00'da başlayacak Demir Grup Sivasspor - Fenerbahçe maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Süper Lig 2017-2018 29. Haftasında Yeni 4 Eylül Stadı Stadyumunda oynanacak müsabakayı Ali Palabıyık yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Yeni 4 Eylül Stadı

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Arouna Kone, Nıls Erık Mattıas Bjarsmyr, Thıevy Guıvane Bıfouma Koulossa, Auremır Evangelısta Dos Santos, Henrı Gregoıre Saıvet, Hakan Arslan, Emre Kılınç, Ziya Erdal, Carl Medjanı, Delvin Chanel Ndınga

Teknik Direktör: Samet Aybaba

Fenerbahçe: Volkan Demirel, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, Nabıl Dırar, Şener Özbayraklı, Gıulıano Vıctor De Paulo, Roman Neustaedter, Martın Skrtel, Josef De Souza Dıas, Aatıf Chahechouhe, Roberto Soldado Rıllo

Teknik Direktör: Aykut Kocaman

Hakem: Ali Palabıyık, Kemal Yılmaz, Serkan Olguncan, Serkan Tokat

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