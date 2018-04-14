Demir Grup Sivasspor - Fenerbahçe sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 19:00'da başlayacak Demir Grup Sivasspor - Fenerbahçe maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Süper Lig 2017-2018 29. Haftasında Yeni 4 Eylül Stadı Stadyumunda oynanacak müsabakayı Ali Palabıyık yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Yeni 4 Eylül Stadı
Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Arouna Kone, Nıls Erık Mattıas Bjarsmyr, Thıevy Guıvane Bıfouma Koulossa, Auremır Evangelısta Dos Santos, Henrı Gregoıre Saıvet, Hakan Arslan, Emre Kılınç, Ziya Erdal, Carl Medjanı, Delvin Chanel Ndınga
Teknik Direktör: Samet Aybaba
Haberleri İstatistikleri
Fenerbahçe: Volkan Demirel, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, Nabıl Dırar, Şener Özbayraklı, Gıulıano Vıctor De Paulo, Roman Neustaedter, Martın Skrtel, Josef De Souza Dıas, Aatıf Chahechouhe, Roberto Soldado Rıllo
Teknik Direktör: Aykut Kocaman
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Ali Palabıyık, Kemal Yılmaz, Serkan Olguncan, Serkan Tokat
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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