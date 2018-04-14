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Evkur Y.Malatyaspor 1 - Alanyaspor 1
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EVKUR Y.MALATYASPOR 1 - ALANYASPOR 1

Evkur Y.Malatyaspor 1 - Alanyaspor 1

Süper Lig 2017-2018 29. haftasında Evkur Y.Malatyaspor ile Alanyaspor Yeni Malatya Stadyumu Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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Evkur Y.Malatyaspor 1 - Alanyaspor 1

Süper Lig 2017-2018 29. haftasında Evkur Y.Malatyaspor ile Alanyaspor Yeni Malatya Stadyumu Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Evkur Y.Malatyaspor: Ertaç Özbir, Aly Cissokho, Sadık Çiftpınar, Arturo Mina, Issam Chebake, Adem Büyük (81' Rahman Buğra Çağıran), Murat Yıldırım, Michael Pereira (72' Emanuel Dening), Aytaç Kara (63' Gilberto), Azubuike Godson, Khalid Boutaib

Teknik Direktör: Erol Bulut

Alanyaspor: Haydar Yılmaz, Lamine Gassama, Fabrice N'sakala, Welinton Silva, Giorgos Tzavellas, Giannis Maniatis (77' Cenk Ahmet Alkılıç), Efecan Karaca (84' Francisco Wanderson), Junior Fernandes, Isaac Sackey, Emre Akbaba, Dyanfres Douglas (58' Serge Mbilla Etame)

Teknik Direktör: Mesut Bakkal

Hakem: Alper Ulusoy, İbrahim Çağlar Uyarcan, Volkan Narinç, Volkan Bayarslan

Goller: DK 78: Adem Büyük (Evkur Y.Malatyaspor), DK 90: Welinton Silva (Alanyaspor)

Sarı Kartlar: DK 35: Azubuike Godson (Evkur Y.Malatyaspor), DK 43: Aytaç Kara (Evkur Y.Malatyaspor), DK 43: Lamine Gassama (Alanyaspor), DK 71: Giannis Maniatis (Alanyaspor), DK 90: Arturo Mina (Evkur Y.Malatyaspor)

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