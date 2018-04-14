Evkur Y.Malatyaspor 1 - Alanyaspor 1
Süper Lig 2017-2018 29. haftasında Evkur Y.Malatyaspor ile Alanyaspor Yeni Malatya Stadyumu Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.
Evkur Y.Malatyaspor: Ertaç Özbir, Aly Cissokho, Sadık Çiftpınar, Arturo Mina, Issam Chebake, Adem Büyük (81' Rahman Buğra Çağıran), Murat Yıldırım, Michael Pereira (72' Emanuel Dening), Aytaç Kara (63' Gilberto), Azubuike Godson, Khalid Boutaib
Teknik Direktör: Erol Bulut
Haberleri İstatistikleri
Alanyaspor: Haydar Yılmaz, Lamine Gassama, Fabrice N'sakala, Welinton Silva, Giorgos Tzavellas, Giannis Maniatis (77' Cenk Ahmet Alkılıç), Efecan Karaca (84' Francisco Wanderson), Junior Fernandes, Isaac Sackey, Emre Akbaba, Dyanfres Douglas (58' Serge Mbilla Etame)
Teknik Direktör: Mesut Bakkal
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Alper Ulusoy, İbrahim Çağlar Uyarcan, Volkan Narinç, Volkan Bayarslan
Goller: DK 78: Adem Büyük (Evkur Y.Malatyaspor), DK 90: Welinton Silva (Alanyaspor)
Sarı Kartlar: DK 35: Azubuike Godson (Evkur Y.Malatyaspor), DK 43: Aytaç Kara (Evkur Y.Malatyaspor), DK 43: Lamine Gassama (Alanyaspor), DK 71: Giannis Maniatis (Alanyaspor), DK 90: Arturo Mina (Evkur Y.Malatyaspor)
Fikstürü - Puan Durumu
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.