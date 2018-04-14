Bergama Bel. 2 - Çatalca Spor 2
TFF 3.Lig 1.Grup 31. haftasında Bergama Bel. ile Çatalca Spor Bergama 14 Eylül Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.
Bergama Bel.: Cantuğ Temel, Semih Durmuş, Metehan Çakal, Tuncer Baysal, Ulaş Sarı (46' Hacı Ömer Doğru), Tufan Deniz Gelen, Hakan Sayar, Sercan Karagöz (67' Zafer Çevik), Hüseyin Teker (87' Erdin Üzer), Ozan Murat Başyılmaz, Berk Baran
Teknik Direktör: Bulut Turhan
Haberleri İstatistikleri
Çatalca Spor: Mustafa Hoşoğlu, Mehmet Kahvecioğlu, Emre Özer, Sertaç Gökaltın (59' Barış Kazer), Eyüpcan Delibalta, Emre Turgut (80' Anıl Kılıç), Sadık Arda Yılmaztürk, İsmail Sarı (80' Ömer Faruk Acı), Veysel Kılıç, Recep Akkemik, Barış Dillioğlu
Teknik Direktör: Mehmet Çelik
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Efe Tanrıverdi, Osman Baruk, Volkan Efecioğlu, Hakan Basık
Goller: DK 62: Tufan Deniz Gelen (Bergama Bel.), DK 65: Barış Kazer (Çatalca Spor), DK 79: Semih Durmuş (Bergama Bel.), DK 86: Recep Akkemik (Çatalca Spor)
Sarı Kartlar: DK 19: Metehan Çakal (Bergama Bel.), DK 27: Ozan Murat Başyılmaz (Bergama Bel.), DK 44: Sadık Arda Yılmaztürk (Çatalca Spor), DK 44: Tuncer Baysal (Bergama Bel.), DK 61: Mehmet Kahvecioğlu (Çatalca Spor), DK 75: Hacı Ömer Doğru (Bergama Bel.), DK 90: Semih Durmuş (Bergama Bel.)
Kırmızı Kart: DK 38: Metehan Çakal (Bergama Bel.)
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