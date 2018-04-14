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Bergama Bel. 2 - Çatalca Spor 2
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BERGAMA BEL. 2 - ÇATALCA SPOR 2

Bergama Bel. 2 - Çatalca Spor 2

TFF 3.Lig 1.Grup 31. haftasında Bergama Bel. ile Çatalca Spor Bergama 14 Eylül Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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Bergama Bel. 2 - Çatalca Spor 2

TFF 3.Lig 1.Grup 31. haftasında Bergama Bel. ile Çatalca Spor Bergama 14 Eylül Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Bergama Bel.: Cantuğ Temel, Semih Durmuş, Metehan Çakal, Tuncer Baysal, Ulaş Sarı (46' Hacı Ömer Doğru), Tufan Deniz Gelen, Hakan Sayar, Sercan Karagöz (67' Zafer Çevik), Hüseyin Teker (87' Erdin Üzer), Ozan Murat Başyılmaz, Berk Baran

Teknik Direktör: Bulut Turhan

Çatalca Spor: Mustafa Hoşoğlu, Mehmet Kahvecioğlu, Emre Özer, Sertaç Gökaltın (59' Barış Kazer), Eyüpcan Delibalta, Emre Turgut (80' Anıl Kılıç), Sadık Arda Yılmaztürk, İsmail Sarı (80' Ömer Faruk Acı), Veysel Kılıç, Recep Akkemik, Barış Dillioğlu

Teknik Direktör: Mehmet Çelik

Hakem: Efe Tanrıverdi, Osman Baruk, Volkan Efecioğlu, Hakan Basık

Goller: DK 62: Tufan Deniz Gelen (Bergama Bel.), DK 65: Barış Kazer (Çatalca Spor), DK 79: Semih Durmuş (Bergama Bel.), DK 86: Recep Akkemik (Çatalca Spor)

Sarı Kartlar: DK 19: Metehan Çakal (Bergama Bel.), DK 27: Ozan Murat Başyılmaz (Bergama Bel.), DK 44: Sadık Arda Yılmaztürk (Çatalca Spor), DK 44: Tuncer Baysal (Bergama Bel.), DK 61: Mehmet Kahvecioğlu (Çatalca Spor), DK 75: Hacı Ömer Doğru (Bergama Bel.), DK 90: Semih Durmuş (Bergama Bel.)

Kırmızı Kart: DK 38: Metehan Çakal (Bergama Bel.)

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