Kocaeli Birlik Spor 2 - Mersin İdmanyurdu 2
TFF 2.Lig Kırmızı Grup 31. haftasında Kocaeli Birlik Spor ile Mersin İdmanyurdu Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.
Kocaeli Birlik Spor: Onur Behiç Özalgan, Raif Uzuner (80' Berke Tulpar), Kemal Kazan, Mehmet Mustafa Yıldızaç (55' Özgür Altunışık), Muhammet Özkal, Emirhan Subaş, Semih Üstün, Talha Özler, Enes Çidemli (44' Yahya Kemal Baki), Emrecan Yıldızhan, Melih İnan
Teknik Direktör:
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Mersin İdmanyurdu: Yunus Emre Aslan, Emrah Özyaylaz (80' Hüseyin Dalmış), Mustafa Çiçekli, Emre Güney Aras, Doğukan Ateş, Emre Can Dönmez, Bekir Can Sönmez (90' Veysel Mercan), Abdurrahman Türkmen, Oğuz Can Yorulmuş, Emir Kaan Gültekin, Enes Samet Toprak (60' Mert Arabacı)
Teknik Direktör: Nasır Belci
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Yalçın Taşkınfurat, Mustafa Cüneyd Çalışkan, Mehmet Can Küçük, Ozan Bileyci
Goller: DK 31: Oğuz Can Yorulmuş (Mersin İdmanyurdu), DK 38: Enes Samet Toprak (Mersin İdmanyurdu), DK 53: Raif Uzuner (Kocaeli Birlik Spor), DK 71: Melih İnan (Kocaeli Birlik Spor)
Sarı Kartlar: DK 59: Abdurrahman Türkmen (Mersin İdmanyurdu), DK 81: Yunus Emre Aslan (Mersin İdmanyurdu), DK 83: Hüseyin Dalmış (Mersin İdmanyurdu), DK 90: Oğuz Can Yorulmuş (Mersin İdmanyurdu)
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