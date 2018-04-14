﻿
A. Bağcılar 2 - Darıca G.Birliği 3
﻿
Site İçi Arama
﻿

A. BAĞCILAR 2 - DARICA G.BİRLİĞİ 3

A. Bağcılar 2 - Darıca G.Birliği 3

TFF 3.Lig 2.Grup 31. haftasında A. Bağcılar ile Darıca G.Birliği Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Darıca G.Birliği 3-2 kazandı.

330 Okunma

A. Bağcılar 2 - Darıca G.Birliği 3

TFF 3.Lig 2.Grup 31. haftasında A. Bağcılar ile Darıca G.Birliği Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Darıca G.Birliği 3-2 kazandı.

A. Bağcılar: Eren Yılmaz, Furkan Mehmet Tuncer, Abdulsamet İlgar, Bertuğ Başdemir, Halil İbrahim Mızrap, Sefer Sever (70' Özcan Aydın), Arda Şahin, Furkan Zengin (90' Oğuz Aksoy), Berat Eyüpoğlu, Ertuğrul Yıldırım, Murat Batuhan Abdikoğlu (65' Fatih Dumlu)

Teknik Direktör:

Darıca G.Birliği: Gökhan Köstereli, Yusuf Orhan, Alper Tursun, Mehmet Yeniler, Hayrullah Bilazer, Cafercan Aksu, Emrullah Kokoç, Halil Çelik (89' Enes Subaşı), Aziz Kızılgün (46' Hakkı Yıldız), Bünyamin Karataş, Görkem Güven (75' Oktay Bala)

Teknik Direktör: Mehmet Kılıç

Hakem: Erdem Temel, Ahmet Oğuz Yılmaz, Ercan Akbaş, Aliriza Tufan Çerçioğlu

Goller: DK 3: Ertuğrul Yıldırım (A. Bağcılar), DK 60: Ertuğrul Yıldırım (A. Bağcılar), DK 63: Cafercan Aksu (Darıca G.Birliği), DK 74: Halil Çelik (Darıca G.Birliği), DK 83: Bünyamin Karataş (Darıca G.Birliği)

Sarı Kartlar: DK 9: Furkan Zengin (A. Bağcılar), DK 24: Ertuğrul Yıldırım (A. Bağcılar), DK 45: Aziz Kızılgün (Darıca G.Birliği), DK 49: Furkan Mehmet Tuncer (A. Bağcılar), DK 54: Doğancan Aynacı (Darıca G.Birliği), DK 66: Berat Eyüpoğlu (A. Bağcılar), DK 90: Oktay Bala (Darıca G.Birliği)

Kırmızı Kart: DK 61: Furkan Mehmet Tuncer (A. Bağcılar)

﻿

A. Bağcılar - Darıca G.Birliği maç kadroları belli oldu...
1
TFF 2. ve 3. Lig'de son 4 hafta
K.Erciyesspor 0 - A. Bağcılar 3
K.Erciyesspor - A. Bağcılar maç kadroları belli oldu...
Darıca G.Birliği 5 - Yeşil Bursa 0
İşte Darıca G.Birliği - Yeşil Bursa maçında ilk 11'ler
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿