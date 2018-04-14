A. Bağcılar 2 - Darıca G.Birliği 3
TFF 3.Lig 2.Grup 31. haftasında A. Bağcılar ile Darıca G.Birliği Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Darıca G.Birliği 3-2 kazandı.
A. Bağcılar: Eren Yılmaz, Furkan Mehmet Tuncer, Abdulsamet İlgar, Bertuğ Başdemir, Halil İbrahim Mızrap, Sefer Sever (70' Özcan Aydın), Arda Şahin, Furkan Zengin (90' Oğuz Aksoy), Berat Eyüpoğlu, Ertuğrul Yıldırım, Murat Batuhan Abdikoğlu (65' Fatih Dumlu)
Teknik Direktör:
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Darıca G.Birliği: Gökhan Köstereli, Yusuf Orhan, Alper Tursun, Mehmet Yeniler, Hayrullah Bilazer, Cafercan Aksu, Emrullah Kokoç, Halil Çelik (89' Enes Subaşı), Aziz Kızılgün (46' Hakkı Yıldız), Bünyamin Karataş, Görkem Güven (75' Oktay Bala)
Teknik Direktör: Mehmet Kılıç
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Erdem Temel, Ahmet Oğuz Yılmaz, Ercan Akbaş, Aliriza Tufan Çerçioğlu
Goller: DK 3: Ertuğrul Yıldırım (A. Bağcılar), DK 60: Ertuğrul Yıldırım (A. Bağcılar), DK 63: Cafercan Aksu (Darıca G.Birliği), DK 74: Halil Çelik (Darıca G.Birliği), DK 83: Bünyamin Karataş (Darıca G.Birliği)
Sarı Kartlar: DK 9: Furkan Zengin (A. Bağcılar), DK 24: Ertuğrul Yıldırım (A. Bağcılar), DK 45: Aziz Kızılgün (Darıca G.Birliği), DK 49: Furkan Mehmet Tuncer (A. Bağcılar), DK 54: Doğancan Aynacı (Darıca G.Birliği), DK 66: Berat Eyüpoğlu (A. Bağcılar), DK 90: Oktay Bala (Darıca G.Birliği)
Kırmızı Kart: DK 61: Furkan Mehmet Tuncer (A. Bağcılar)
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