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Bugsaş Spor 0 - Altay 1
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BUGSAŞ SPOR 0 - ALTAY 1

Bugsaş Spor 0 - Altay 1

TFF 2.Lig Beyaz Grup 31. haftasında Bugsaş Spor ile Altay Ankara Ostim Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Altay 1-0 kazandı.

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Bugsaş Spor 0 - Altay 1

TFF 2.Lig Beyaz Grup 31. haftasında Bugsaş Spor ile Altay Ankara Ostim Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Altay 1-0 kazandı.

Bugsaş Spor: Oğuz Çalışkan, Kerem Gülbahar (78' Emre Torun), Rıza Efendioğlu, Cebrail Karayel, Samet Yalçın (8' Ömer Akman), Erkan Taşkıran, Yavuz Koç, Mustafa Çeçenoğlu, Sinan Kurt, İskender Alın (46' Harun Aydın), Turgut Özdemir

Teknik Direktör: Mustafa Özer

Altay: Egemen Gençalp, İbrahim Öztürk (85' Hayrullah Çelik), Necdet Kaba, Serkan Sözmen, İhsan Furkan Deniz (75' İbrahim Akın), Fatih Gül, Ferhat Çulcuoğlu, Murat Türkkan, Hüsamettin Yener, Atakan Rıdvan Çankaya, Muharrem Ozan Cengiz

Teknik Direktör:

Hakem: Süleyman Abay, Gökmen Olgaç, Selahattin Altay, Oğuzhan Uğurlu

Gol: DK 69: Muharrem Ozan Cengiz (Altay)

Sarı Kartlar: DK 25: Ömer Akman (Bugsaş Spor), DK 43: Erkan Taşkıran (Bugsaş Spor), DK 45: Muharrem Ozan Cengiz (Altay), DK 88: Hayrullah Çelik (Altay)

Kırmızı Kart: DK 75: Erkan Taşkıran (Bugsaş Spor)

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