Ümraniyespor 1 - MKE Ankaragücü 1

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Aykırı

14 Nisan 201817:36

Bir takımın kaderiyle bu kadar oynanmaz yazıklar olsun bu kadar kolay kırmızı kart gösterilir,putsilaya dayanakları olsun bu şerefsizlere fırsat verdiği için inşallah başkenti haftaya ki maçı kazanıp süper lige çıkacaktır