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Ümraniyespor 1 - MKE Ankaragücü 1
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ÜMRANİYESPOR 1 - MKE ANKARAGÜCÜ 1

Ümraniyespor 1 - MKE Ankaragücü 1

TFF 1.Lig 31. haftasında Ümraniyespor ile MKE Ankaragücü Ümraniye Bld. İlçe Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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Ümraniyespor 1 - MKE Ankaragücü 1

TFF 1.Lig 31. haftasında Ümraniyespor ile MKE Ankaragücü Ümraniye Bld. İlçe Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Ümraniyespor: Burak Öğür, Merthan Açıl, Oğuz Ceylan, Mücahit Albayrak, Aaron Appindangoye, Cleyton, İbrahim Akdağ, Andreas Vasilogiannis (79' Samet Asatekin), Timur Temeltaş (46' Jean-armel Drole), Dimitar Rangelov, Serdar Özbayraktar (61' Emircan Altıntaş)

Teknik Direktör: Bayram Kadir Bektaş

MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Erdem Özgenç, Gençer Cansev, Arif Morkaya (90' Abdülkadir Kayalı), Yusuf Abdioğlu, Ferhat Kiraz, Marc Kibong Mbamba, Anton Putsila, Kenan Özer (76' Enes Kubat), Mehmet Umut Nayir, Olanrewaju Kehinde (65' İlhan Parlak)

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Hakem: Barış Şimşek, Mehmet Metin, Samet Çiçek, Kutluhan Bilgiç

Goller: DK 2: Anton Putsila (MKE Ankaragücü), DK 90: Dimitar Rangelov (Ümraniyespor)

Sarı Kartlar: DK 27: Lukasz Szukala (MKE Ankaragücü), DK 27: Tarık Tekdal (Ümraniyespor), DK 67: Merthan Açıl (Ümraniyespor), DK 72: İbrahim Akdağ (Ümraniyespor)

Kırmızı Kartlar: DK 22: Anton Putsila (MKE Ankaragücü), DK 76: İbrahim Akdağ (Ümraniyespor)

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3
Aykırı
14 Nisan 201817:36
Bir takımın kaderiyle bu kadar oynanmaz yazıklar olsun bu kadar kolay kırmızı kart gösterilir,putsilaya dayanakları olsun bu şerefsizlere fırsat verdiği için inşallah başkenti haftaya ki maçı kazanıp süper lige çıkacaktır
2
Cengizzzz
14 Nisan 201817:28
Bu hakemlerle bukadar Allahın ızniyle bu hakemleride yenip Süper lige çıkacağız
1
Angaralı
14 Nisan 201817:25
Tff bizi istemiyor putsila ne yaptı rakibe omzuna. Dokundu her maç bugibi 10 olay olur oyun devam eder hakem araya girer ihtar verir bidaha olmasın der PUTSİLA kafa atmadı iteklemedi neyaptı allah aşkına putsila olsa maç enaz 2-0 biterdi.
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