Ümraniyespor 1 - MKE Ankaragücü 1
TFF 1.Lig 31. haftasında Ümraniyespor ile MKE Ankaragücü Ümraniye Bld. İlçe Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.
Ümraniyespor: Burak Öğür, Merthan Açıl, Oğuz Ceylan, Mücahit Albayrak, Aaron Appindangoye, Cleyton, İbrahim Akdağ, Andreas Vasilogiannis (79' Samet Asatekin), Timur Temeltaş (46' Jean-armel Drole), Dimitar Rangelov, Serdar Özbayraktar (61' Emircan Altıntaş)
Teknik Direktör: Bayram Kadir Bektaş
Haberleri İstatistikleri
MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Erdem Özgenç, Gençer Cansev, Arif Morkaya (90' Abdülkadir Kayalı), Yusuf Abdioğlu, Ferhat Kiraz, Marc Kibong Mbamba, Anton Putsila, Kenan Özer (76' Enes Kubat), Mehmet Umut Nayir, Olanrewaju Kehinde (65' İlhan Parlak)
Teknik Direktör: İsmail Kartal
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Barış Şimşek, Mehmet Metin, Samet Çiçek, Kutluhan Bilgiç
Goller: DK 2: Anton Putsila (MKE Ankaragücü), DK 90: Dimitar Rangelov (Ümraniyespor)
Sarı Kartlar: DK 27: Lukasz Szukala (MKE Ankaragücü), DK 27: Tarık Tekdal (Ümraniyespor), DK 67: Merthan Açıl (Ümraniyespor), DK 72: İbrahim Akdağ (Ümraniyespor)
Kırmızı Kartlar: DK 22: Anton Putsila (MKE Ankaragücü), DK 76: İbrahim Akdağ (Ümraniyespor)
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