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Silivrispor 0 - Fethiyespor 2
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SİLİVRİSPOR 0 - FETHİYESPOR 2

Silivrispor 0 - Fethiyespor 2

TFF 2.Lig Beyaz Grup 31. haftasında Silivrispor ile Fethiyespor Silivri Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Fethiyespor 2-0 kazandı.

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Silivrispor 0 - Fethiyespor 2

TFF 2.Lig Beyaz Grup 31. haftasında Silivrispor ile Fethiyespor Silivri Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Fethiyespor 2-0 kazandı.

Silivrispor: Ethem Bayburt, Süleyman Özdamar, Yusuf Onur Arıkan, Oğulcan Enes Demiroğlu, Ali Aytemur, Orhan Gülle (70' Muhammed Öztürk), Yunus Yaşar (76' Berkant Şahin Kök), Tolgahan Erbay, Serkan Gürses, Tufan Zahid Arslan, İsmail Düzgün

Teknik Direktör: Tahir Şems Önal

Fethiyespor: Fatih Kaldan, Erdi Bakırcı, Ramazan Işık, Fahri Akyol, Yiğit Yöney, Anıl Taşdemir, Umut Sözen (64' Ensar Baykan), Kazım Dülger, Emrullah Yıldırım (79' Hakan Olkan), Üstün Bilgi (58' Metin Sevinç), Ahmet Dereli

Teknik Direktör: Levent Eriş

Hakem: Cihan Aydın, Mehmet Pekmezci, Çetin Öncel, Hasan Kaçar

Goller: DK 51: Kazım Dülger (Fethiyespor), DK 66: Anıl Taşdemir (Fethiyespor)

Sarı Kart: DK 87: Yusuf Onur Arıkan (Silivrispor)

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İşte Silivrispor - Fethiyespor maçında ilk 11'ler
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