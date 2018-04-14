Silivrispor 0 - Fethiyespor 2
TFF 2.Lig Beyaz Grup 31. haftasında Silivrispor ile Fethiyespor Silivri Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Fethiyespor 2-0 kazandı.
Silivrispor: Ethem Bayburt, Süleyman Özdamar, Yusuf Onur Arıkan, Oğulcan Enes Demiroğlu, Ali Aytemur, Orhan Gülle (70' Muhammed Öztürk), Yunus Yaşar (76' Berkant Şahin Kök), Tolgahan Erbay, Serkan Gürses, Tufan Zahid Arslan, İsmail Düzgün
Teknik Direktör: Tahir Şems Önal
Haberleri İstatistikleri
Fethiyespor: Fatih Kaldan, Erdi Bakırcı, Ramazan Işık, Fahri Akyol, Yiğit Yöney, Anıl Taşdemir, Umut Sözen (64' Ensar Baykan), Kazım Dülger, Emrullah Yıldırım (79' Hakan Olkan), Üstün Bilgi (58' Metin Sevinç), Ahmet Dereli
Teknik Direktör: Levent Eriş
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Cihan Aydın, Mehmet Pekmezci, Çetin Öncel, Hasan Kaçar
Goller: DK 51: Kazım Dülger (Fethiyespor), DK 66: Anıl Taşdemir (Fethiyespor)
Sarı Kart: DK 87: Yusuf Onur Arıkan (Silivrispor)
Fikstürü - Puan Durumu
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.