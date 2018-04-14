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Arsinspor 1 - Büyükçekmece Tepecikspor 0
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ARSİNSPOR 1 - BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR 0

Arsinspor 1 - Büyükçekmece Tepecikspor 0

TFF 3.Lig 3.Grup 31. haftasında Arsinspor ile Büyükçekmece Tepecikspor Arsin İlçe Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Arsinspor 1-0 kazandı.

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Arsinspor 1 - Büyükçekmece Tepecikspor 0

TFF 3.Lig 3.Grup 31. haftasında Arsinspor ile Büyükçekmece Tepecikspor Arsin İlçe Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Arsinspor 1-0 kazandı.

Arsinspor: Mehmet Can Küçükalioğlu, Adem Kaba, Enes Yılmaz, Caner İlyas, Mesut Yaylı (46' Mahmut Bektaş), Haluk Ulaşoğlu (81' Serkan Demirezen), İlhan Faruk Es, Bekir Can Kara, Mücahit Çakır, Recep Kuşcu (46' Emrah Şahinçiftçi), Onur Berber

Teknik Direktör: Sinan Durmuş

Büyükçekmece Tepecikspor: İbrahim Karaca, Eray Açıkgöz, Onur Demir, Caner Bulut, Deniz Yanılmaz (90' Aykut Çakay), Yusuf Atay, Recep Metin, Osman Üçüncü (73' Hakan Esa), Fırat Bozkurt, Semih Mustafa Usta, Onur Erdem Günel

Teknik Direktör: Recai Şahinler

Hakem: Serkan Önsal, Turhan Akbaş, Mehmet Akıncık,

Gol: DK 81: Mahmut Bektaş (Arsinspor)

Sarı Kartlar: DK 16: Adem Kaba (Arsinspor), DK 52: Onur Erdem Günel (Büyükçekmece Tepecikspor), DK 53: Caner İlyas (Arsinspor), DK 62: Emrah Şahinçiftçi (Arsinspor), DK 70: Onur Berber (Arsinspor), DK 90: Onur Demir (Büyükçekmece Tepecikspor)

Kırmızı Kart: DK 89: Serkan Demirezen (Arsinspor)

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Arsinspor - Büyükçekmece Tepecikspor maç kadroları belli oldu...
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TFF 2. ve 3. Lig'de son 4 hafta
Büyükçekmece Tepecikspor 1 - Aydınspor 1923 0
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