Arsinspor 1 - Büyükçekmece Tepecikspor 0
TFF 3.Lig 3.Grup 31. haftasında Arsinspor ile Büyükçekmece Tepecikspor Arsin İlçe Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Arsinspor 1-0 kazandı.
Arsinspor: Mehmet Can Küçükalioğlu, Adem Kaba, Enes Yılmaz, Caner İlyas, Mesut Yaylı (46' Mahmut Bektaş), Haluk Ulaşoğlu (81' Serkan Demirezen), İlhan Faruk Es, Bekir Can Kara, Mücahit Çakır, Recep Kuşcu (46' Emrah Şahinçiftçi), Onur Berber
Teknik Direktör: Sinan Durmuş
Haberleri İstatistikleri
Büyükçekmece Tepecikspor: İbrahim Karaca, Eray Açıkgöz, Onur Demir, Caner Bulut, Deniz Yanılmaz (90' Aykut Çakay), Yusuf Atay, Recep Metin, Osman Üçüncü (73' Hakan Esa), Fırat Bozkurt, Semih Mustafa Usta, Onur Erdem Günel
Teknik Direktör: Recai Şahinler
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Serkan Önsal, Turhan Akbaş, Mehmet Akıncık,
Gol: DK 81: Mahmut Bektaş (Arsinspor)
Sarı Kartlar: DK 16: Adem Kaba (Arsinspor), DK 52: Onur Erdem Günel (Büyükçekmece Tepecikspor), DK 53: Caner İlyas (Arsinspor), DK 62: Emrah Şahinçiftçi (Arsinspor), DK 70: Onur Berber (Arsinspor), DK 90: Onur Demir (Büyükçekmece Tepecikspor)
Kırmızı Kart: DK 89: Serkan Demirezen (Arsinspor)
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