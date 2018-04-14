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Payas Bel. 1 - Düzyurtspor 1
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PAYAS BEL. 1 - DÜZYURTSPOR 1

Payas Bel. 1 - Düzyurtspor 1

TFF 3.Lig 3.Grup 31. haftasında Payas Bel. ile Düzyurtspor Payas İlçe Stadı Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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Payas Bel. 1 - Düzyurtspor 1

TFF 3.Lig 3.Grup 31. haftasında Payas Bel. ile Düzyurtspor Payas İlçe Stadı Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Payas Bel.: Suphi Dağ, Onur Çakır, Aykut Topal, Cuma Ali Üzüm, Tevfik Şanver, Zeki Korkmaz (79' Sezer Çelik), Fatih Baydemir, Koray Kurt (85' Hasan Kaşıkara), Gökhan Çırak (68' Deniz Karadeniz), Çetin Turan, Murat Can Bölükbaşı (83' Hasan Kaşıkara)

Teknik Direktör:

Düzyurtspor: Ogün Samet Nuhoğlu, Samet Aydın (62' Mustafa Maçka), Erdinç Kedikli, Emre Akgün, Miraç Acer, Nurullah Dağaşan, Ali Kemal Başaran (74' Necati Baş), Hakan Aydın, Sami Emirhan Kayıkçı (62' Serkan Osma), Taşkın Kartal, Taha Gür

Teknik Direktör: Selçuk Akçay

Hakem: Mehmet Şükrü Közcü, Harun Reşit Güngör, Çağlar Demirkıran, Mehmet Terece

Goller: DK 60: Zeki Korkmaz (Payas Bel.), DK 90: Necati Baş (Düzyurtspor)

Sarı Kart: DK 54: Zeki Korkmaz (Payas Bel.)

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