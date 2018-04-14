Payas Bel. 1 - Düzyurtspor 1
TFF 3.Lig 3.Grup 31. haftasında Payas Bel. ile Düzyurtspor Payas İlçe Stadı Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.
Payas Bel.: Suphi Dağ, Onur Çakır, Aykut Topal, Cuma Ali Üzüm, Tevfik Şanver, Zeki Korkmaz (79' Sezer Çelik), Fatih Baydemir, Koray Kurt (85' Hasan Kaşıkara), Gökhan Çırak (68' Deniz Karadeniz), Çetin Turan, Murat Can Bölükbaşı (83' Hasan Kaşıkara)
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Düzyurtspor: Ogün Samet Nuhoğlu, Samet Aydın (62' Mustafa Maçka), Erdinç Kedikli, Emre Akgün, Miraç Acer, Nurullah Dağaşan, Ali Kemal Başaran (74' Necati Baş), Hakan Aydın, Sami Emirhan Kayıkçı (62' Serkan Osma), Taşkın Kartal, Taha Gür
Teknik Direktör: Selçuk Akçay
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Mehmet Şükrü Közcü, Harun Reşit Güngör, Çağlar Demirkıran, Mehmet Terece
Goller: DK 60: Zeki Korkmaz (Payas Bel.), DK 90: Necati Baş (Düzyurtspor)
Sarı Kart: DK 54: Zeki Korkmaz (Payas Bel.)
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