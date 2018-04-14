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Gazişehir Gaziantep FK 3 - Altınordu 2
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GAZİŞEHİR GAZİANTEP FK 3 - ALTINORDU 2

Gazişehir Gaziantep FK 3 - Altınordu 2

TFF 1.Lig 31. haftasında Gazişehir Gaziantep FK ile Altınordu Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Gazişehir Gaziantep FK 3-2 kazandı.

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Gazişehir Gaziantep FK 3 - Altınordu 2

TFF 1.Lig 31. haftasında Gazişehir Gaziantep FK ile Altınordu Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Gazişehir Gaziantep FK 3-2 kazandı.

Gazişehir Gaziantep FK: Adam Stachowiak, İsmail Konuk, Mehmet Erdem Uğurlu (80' Özgür Özkaya), Yasin Palaz, Ahmet Kesim, Gökhan Alsan, Okan Derici (62' Jefferson Nogueira), Prince Segbefia, Adama Ba (46' Muhammet Ertürk), Yonathan Del Valle, Özgürcan Özcan

Teknik Direktör: Erkan Sözeri

Altınordu: Erce Kardeşler, Uğur Arslan Kuru, Deniz Vural (67' Berkay Samancı), Yusuf Acer, Recep Yemişci, Mehmet Murat Uçar, Erdoğan Yeşilyurt, Serkan Göksu, Kerim Avcı, Barış Alıcı, Enis Durak (46' Fatih Aktay)

Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu

Hakem: Bülent Birincioğlu, Cemal Alpay, Gökhan Barcın, Erkan Engin

Goller: DK 24: Barış Alıcı (Altınordu), DK 32: Özgürcan Özcan (Gazişehir Gaziantep FK), DK 65: Jefferson Nogueira (Gazişehir Gaziantep FK), DK 87: Alican Özfesli (Altınordu), DK 90: Yasin Palaz (Gazişehir Gaziantep FK)

Sarı Kartlar: DK 49: Prince Segbefia (Gazişehir Gaziantep FK), DK 49: Mehmet Erdem Uğurlu (Gazişehir Gaziantep FK), DK 72: İsmail Konuk (Gazişehir Gaziantep FK), DK 85: Ahmet Kesim (Gazişehir Gaziantep FK)

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