Gazişehir Gaziantep FK 3 - Altınordu 2
TFF 1.Lig 31. haftasında Gazişehir Gaziantep FK ile Altınordu Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Gazişehir Gaziantep FK 3-2 kazandı.
Gazişehir Gaziantep FK: Adam Stachowiak, İsmail Konuk, Mehmet Erdem Uğurlu (80' Özgür Özkaya), Yasin Palaz, Ahmet Kesim, Gökhan Alsan, Okan Derici (62' Jefferson Nogueira), Prince Segbefia, Adama Ba (46' Muhammet Ertürk), Yonathan Del Valle, Özgürcan Özcan
Teknik Direktör: Erkan Sözeri
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Altınordu: Erce Kardeşler, Uğur Arslan Kuru, Deniz Vural (67' Berkay Samancı), Yusuf Acer, Recep Yemişci, Mehmet Murat Uçar, Erdoğan Yeşilyurt, Serkan Göksu, Kerim Avcı, Barış Alıcı, Enis Durak (46' Fatih Aktay)
Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu
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Hakem: Bülent Birincioğlu, Cemal Alpay, Gökhan Barcın, Erkan Engin
Goller: DK 24: Barış Alıcı (Altınordu), DK 32: Özgürcan Özcan (Gazişehir Gaziantep FK), DK 65: Jefferson Nogueira (Gazişehir Gaziantep FK), DK 87: Alican Özfesli (Altınordu), DK 90: Yasin Palaz (Gazişehir Gaziantep FK)
Sarı Kartlar: DK 49: Prince Segbefia (Gazişehir Gaziantep FK), DK 49: Mehmet Erdem Uğurlu (Gazişehir Gaziantep FK), DK 72: İsmail Konuk (Gazişehir Gaziantep FK), DK 85: Ahmet Kesim (Gazişehir Gaziantep FK)
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