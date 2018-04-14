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Yeşil Bursa 0 - Erokspor 1
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YEŞİL BURSA 0 - EROKSPOR 1

Yeşil Bursa 0 - Erokspor 1

TFF 3.Lig 2.Grup 31. haftasında Yeşil Bursa ile Erokspor Minareli Çavuş Spor Tesisleri Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Erokspor 1-0 kazandı.

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Yeşil Bursa 0 - Erokspor 1

TFF 3.Lig 2.Grup 31. haftasında Yeşil Bursa ile Erokspor Minareli Çavuş Spor Tesisleri Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Erokspor 1-0 kazandı.

Yeşil Bursa: Volkan Tercan, İbrahim Ethem Sevinç, Kadir Turhan, Adem Acar, Ekrem Çalışanlar, Tuncay Öndel (20' Ozan Karabacak), Berat Jonathan Ustabaşı (60' Doğan Ateş), Mustafa Emre Can, Ogün Bayrak (82' Berke Sağkan), Hakan Yavuz, Yücel Yıldırım

Teknik Direktör: Hüseyin Hürsoy

Erokspor: Behram Zülaloğlu, Şeyhmus Abdulkadir Aksu, Engin Berk Nebioğlu, Mertkan Güneysu, Muharrem Öner, Aykut Emre Yakut (71' Cihan Yıldız), Safa Çağlar, Alper Karaman, Cerem Talha Dinçer, Mert Somay (85' Eray Pazar), Barış Güral (51' Adem Aydın)

Teknik Direktör: Zafer Turan

Hakem: Sinan Özcan, Kenan Özcan, Akın Karabacak, Murat Demir

Gol: DK 35: Cerem Talha Dinçer (Erokspor)

Sarı Kartlar: DK 38: Ekrem Çalışanlar (Yeşil Bursa), DK 59: Mertkan Güneysu (Erokspor), DK 62: Aykut Emre Yakut (Erokspor)

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