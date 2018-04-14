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Karşıyaka 0 - Fatih Karagümrük 1
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KARŞIYAKA 0 - FATİH KARAGÜMRÜK 1

Karşıyaka 0 - Fatih Karagümrük 1

TFF 2.Lig Beyaz Grup 31. haftasında Karşıyaka ile Fatih Karagümrük İzmir Atatürk Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Fatih Karagümrük 1-0 kazandı.

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Karşıyaka 0 - Fatih Karagümrük 1

TFF 2.Lig Beyaz Grup 31. haftasında Karşıyaka ile Fatih Karagümrük İzmir Atatürk Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Fatih Karagümrük 1-0 kazandı.

Karşıyaka: Erhan Erentürk, Abdülhamit Yıldız, Cenk Özbey, Metin Peker, Onur Kıntaş, Mustafa Aşan (90' Harun Atalay), Mahmut Temür, Battal Demirbilek (59' Görkem Ali Kınay), Arif Cılak (69' Bartu Umut), Doğukan İnci, Hakan Kuş

Teknik Direktör: Cihat Arslan

Fatih Karagümrük: Tarık Çetin, Hüseyin Tokmak, Veli Ortakcı, Gökcan Gelmen, Hüseyin Öztürk, Burak Göksel, Denis Taşkesen, Serkan Odabaşoğlu (81' Sadık Eren Yıldırım), Ufuk Akyol, Serkan Uygun (90' Özer Kutlu), Emir Gökçe

Teknik Direktör: Mehmet Hüseyin Dalgıç

Hakem: Atilla Karaoğlan, Cem Özbay, Emin Barlas, Süleyman Soyutürk

Gol: DK 51: Burak Göksel (Fatih Karagümrük)

Sarı Kartlar: DK 30: Emir Gökçe (Fatih Karagümrük), DK 61: Abdülhamit Yıldız (Karşıyaka), DK 65: Doğukan İnci (Karşıyaka), DK 68: Görkem Ali Kınay (Karşıyaka), DK 81: Serkan Uygun (Fatih Karagümrük), DK 88: Denis Taşkesen (Fatih Karagümrük), DK 88: Mustafa Aşan (Karşıyaka), DK 88: Mahmut Temür (Karşıyaka)

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