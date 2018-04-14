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Y.Altındağ Bel. 2 - Erzin Belediyespor 0
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Y.ALTINDAĞ BEL. 2 - ERZİN BELEDİYESPOR 0

Y.Altındağ Bel. 2 - Erzin Belediyespor 0

TFF 3.Lig 1.Grup 31. haftasında Y.Altındağ Bel. ile Erzin Belediyespor Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Y.Altındağ Bel. 2-0 kazandı.

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Y.Altındağ Bel. 2 - Erzin Belediyespor 0

TFF 3.Lig 1.Grup 31. haftasında Y.Altındağ Bel. ile Erzin Belediyespor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Y.Altındağ Bel. 2-0 kazandı.

Y.Altındağ Bel.: Mustafa Gürbüz, Bülent Kalecikli (82' Barış Bozdilki), Emrah Duman, Barış Bozal, Oktay Kancı, Hüseyin Korkmaz (90' Salih Yurt), Barış Çiçek, Emrah Sürücü (73' Mertcan Demirer), İsmail Sevindi, Yalçın Eycan Kaya, Ercan Güneri

Teknik Direktör:

Erzin Belediyespor: Ahmet Can Bağırkan, Okan Aslan, Sefa Aktepe, Melih Şencan, Kaan Aşnaz (79' Önder Selimoğlu), Nureddin Ersoy (84' Kadir Samet Eser), Umut Koray Öz, Şerif Doğan, Tugay Yıldırım, Samet Taş (68' Ali Ercan), Mert Narin

Teknik Direktör:

Hakem: Tayfun Sarı, Bekir Yücel, Ahmet Gökhan Bal, Raşit Yorgancılar

Goller: DK 50: Ercan Güneri (Y.Altındağ Bel.), DK 63: Ercan Güneri (Y.Altındağ Bel.)

Sarı Kartlar: DK 32: Umut Koray Öz (Erzin Belediyespor), DK 47: Yalçın Eycan Kaya (Y.Altındağ Bel.), DK 65: Emrah Duman (Y.Altındağ Bel.)

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