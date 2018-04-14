Sarıyer 0 - Tokatspor 0
TFF 2.Lig Kırmızı Grup 31. haftasında Sarıyer ile Tokatspor Yusuf Ziya Öniş Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.
Sarıyer: Kubilay Anteplioğlu, Fırat Sezer, Serkan Yalçın (46' Yusuf Yalçın Arslan), Sabutay Alper Bayülken, Ozan Solak, Serkan Balcı, Alim Harlak, Erkut Tekinsoy, Yaser Yıldız, Bertul Kocabaş (46' Doğukan Emeksiz), Kerem Çalışkan (83' Erdi Can Şehit)
Teknik Direktör: Orhan Kaynak
Haberleri İstatistikleri
Tokatspor: Akın İsmail Köroğlu, Mehmet Öztonga, Murat Cömert, Hakan Ateş, Hasan Erbey, Ercüment Eray Ataklı (71' Teoman Safa Erkan), Ömercan Öndaş, Emin Soğuk (89' Erkan Çam), Bekir Karadeniz, Nezir Özer (83' Muhammed Şükrü Arslan), Alperen Pak
Teknik Direktör: Ercümend Hülakü Coşkundere
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Murat Erdoğan, Mert Türk, Murat Taşçıkar, Burak Özcan
Sarı Kartlar: DK 46: Serkan Yalçın (Sarıyer), DK 64: Sabutay Alper Bayülken (Sarıyer), DK 67: Ercüment Eray Ataklı (Tokatspor)
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