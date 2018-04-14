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Pendikspor 1 - Şanlıurfaspor 4
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PENDİKSPOR 1 - ŞANLIURFASPOR 4

Pendikspor 1 - Şanlıurfaspor 4

TFF 2.Lig Beyaz Grup 31. haftasında Pendikspor ile Şanlıurfaspor Pendik Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Şanlıurfaspor 4-1 kazandı.

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Pendikspor 1 - Şanlıurfaspor 4

TFF 2.Lig Beyaz Grup 31. haftasında Pendikspor ile Şanlıurfaspor Pendik Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Şanlıurfaspor 4-1 kazandı.

Pendikspor: Emre Aydın, Erol Yükseker, Berk Neziroğulları, Erdinç Pekgöz, Fatih Cerlek (85' Erdem Koçal), Okan Yıldız, Azad Filiz, Süheyl Çetin, Mahmut Caner Alioğlu (66' Mustafa Öztürk), Yaser Hacımustafaoğlu, Mehmet Alaeddinoğlu (86' Taha Tunç)

Teknik Direktör: Serhat Güller

Şanlıurfaspor: Ömer Kahveci, İzzet Yıldırım, Şaban Özel, Nuri Terliksiz, Bahadır Öztürk, Fevzi Özkan (29' Fahri Tatan), Oğuzhan Türk, Hüseyin Kala (88' Halil Köçer), Sercan Kaya, Muhammed Gönülaçar, Mehmet Albayrak (46' Yasin Ozan)

Teknik Direktör: Ahmet Taşyürek

Hakem: Veli Karakaya, Emir Kılıçarslan, Fatih Karatağ, Oğuzhan Aksu

Goller: DK 7: Mehmet Alaeddinoğlu (Pendikspor), DK 50: Şaban Özel (Şanlıurfaspor), DK 73: Yasin Ozan (Şanlıurfaspor), DK 82: Yasin Ozan (Şanlıurfaspor), DK 90: Sercan Kaya (Şanlıurfaspor)

Sarı Kartlar: DK 24: Bahadır Öztürk (Şanlıurfaspor), DK 44: Fatih Cerlek (Pendikspor), DK 63: Erol Yükseker (Pendikspor)

Kırmızı Kart: DK 71: Erdinç Pekgöz (Pendikspor)

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