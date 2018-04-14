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Kasımpaşa 2 - K Karabükspor 0
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KASIMPAŞA 2 - K KARABÜKSPOR 0

Kasımpaşa 2 - K Karabükspor 0

Süper Lig 2017-2018 29. haftasında Kasımpaşa ile K Karabükspor Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Kasımpaşa 2-0 kazandı.

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Kasımpaşa 2 - K Karabükspor 0

Süper Lig 2017-2018 29. haftasında Kasımpaşa ile K Karabükspor Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Kasımpaşa 2-0 kazandı.

Kasımpaşa: Eray Birniçan, Olivier Veigneau, Veysel Sarı, Strahil Popov, Kenneth Omeruo, İlhan Depe (79' John Murillo), Loret Sadiku, David Pavelka, Trezeguet, Bernard Mensah, Mbaye Diagne (86' Franck Etoundi)

Teknik Direktör: Kemal Özdeş

K Karabükspor: Çağlar Şahin Akbaba, Hakan Aslantaş, Özgür Yılmaz, Luis Ibanez, Anton Kravchenko (74' Tayyib Talha Sanuç), Olafur Skulason, Murat Akın, Cem Özdemir (61' Osman Çelik), Andrey Bliznichenko, Adam Stahl (61' Herve Kage), Yusuf Akbulut

Teknik Direktör: Ünal Karaman

Hakem: Mustafa Öğretmenoğlu, Baki Tuncay Akkın, Murat Ergin Gözütok, Abdulkadir Bitigen

Goller: DK 55: Trezeguet (Kasımpaşa), DK 66: Bernard Mensah (Kasımpaşa)

Sarı Kartlar: DK 53: Anton Kravchenko (K Karabükspor), DK 82: Hakan Aslantaş (K Karabükspor), DK 82: Mbaye Diagne (Kasımpaşa)

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